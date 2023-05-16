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«Армия делает из мальчиков мужчин». Глава семьи призван на сборы, а его сын – на срочную службу. Вот что они рассказали

16 мая 2023 08:49
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Новости Беларуси. Сборы территориальных войск и отправка на срочную военную службу продолжаются в Беларуси. Надели форму в эти майские дни отец и сын Тихоновецкие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Глава семейства подполковник запаса призван на сборы территориальных войск в столице. А его сын отправляется на срочную военную службу. Перед отправкой отец приехал в военный комиссариат Минска, чтобы сказать сыну напутственные слова и пожелать продуктивной службы.  

«Армия делает из мальчиков мужчин». Глава семьи призван на сборы, а его сын – на срочную службу. Вот что они рассказали-1

Сергей Тихоновецкий, подполковник запаса:
Армия делает из мальчиков мужчин, все это знают. Воинский коллектив – это хорошая школа жизненная. Придет возмужавший домой, повзрослевший, вырастет в маминых глазах, моих глазах. Я думаю, что продолжит династию отца, планирует стать офицером.  

«Армия делает из мальчиков мужчин». Глава семьи призван на сборы, а его сын – на срочную службу. Вот что они рассказали-4

Александр Тихоновецкий, военнообязанный:
С отличным настроением иду. В перспективе, возможно, если понравится армия, пойду на контрактную службу. Рассматриваю такой вариант. В целом настроение хорошее, ожидаю, что получу хороший опыт, возмужаю и получу новые навыки от срочной службы.  

«Армия делает из мальчиков мужчин». Глава семьи призван на сборы, а его сын – на срочную службу. Вот что они рассказали-7

Солдатская жизнь весной 2023-го начинается у 10 тысяч юношей. 20 мая в соединениях пройдет принятие военной присяги.  

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

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