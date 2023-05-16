Новости Беларуси. Сборы территориальных войск и отправка на срочную военную службу продолжаются в Беларуси. Надели форму в эти майские дни отец и сын Тихоновецкие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава семейства подполковник запаса призван на сборы территориальных войск в столице. А его сын отправляется на срочную военную службу. Перед отправкой отец приехал в военный комиссариат Минска, чтобы сказать сыну напутственные слова и пожелать продуктивной службы.