«Армия делает из мальчиков мужчин». Глава семьи призван на сборы, а его сын – на срочную службу. Вот что они рассказали
Новости Беларуси. Сборы территориальных войск и отправка на срочную военную службу продолжаются в Беларуси. Надели форму в эти майские дни отец и сын Тихоновецкие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава семейства подполковник запаса призван на сборы территориальных войск в столице. А его сын отправляется на срочную военную службу. Перед отправкой отец приехал в военный комиссариат Минска, чтобы сказать сыну напутственные слова и пожелать продуктивной службы.
Сергей Тихоновецкий, подполковник запаса:
Армия делает из мальчиков мужчин, все это знают. Воинский коллектив – это хорошая школа жизненная. Придет возмужавший домой, повзрослевший, вырастет в маминых глазах, моих глазах. Я думаю, что продолжит династию отца, планирует стать офицером.
Александр Тихоновецкий, военнообязанный:
С отличным настроением иду. В перспективе, возможно, если понравится армия, пойду на контрактную службу. Рассматриваю такой вариант. В целом настроение хорошее, ожидаю, что получу хороший опыт, возмужаю и получу новые навыки от срочной службы.
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