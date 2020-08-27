Прямой эфир

АрМИ-2020. Что такое дисциплина «Полярная звезда», которая пройдёт 27 августа?

27 августа 2020 06:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь принимает три конкурса международных Армейских игр-2020. 26 августа в Бресте завершился индивидуальный этап «Снайперского рубежа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

АрМИ-2020. Что такое дисциплина «Полярная звезда», которая пройдёт 27 августа?-1

Впервые участвовали женщины.

На АрМИ-2020 впервые выступает белорусская команда снайперов-девушек. И вот их впечатления

Среди участников – представители семи стран: Армении, Вьетнама, России, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. Высокий уровень традиционно показывают белорусские военнослужащие.

АрМИ-2020. Что такое дисциплина «Полярная звезда», которая пройдёт 27 августа?-4

Александр Полубинский, тренер белорусской команды конкурса «Снайперский рубеж»:
Первый раз мы принимали конкурс в 2018 году, были одни упражнения. В 2019-м мы их нарастили, к 2020-му еще больше нарастили. Наращивание упражнений – это реально идет более применительно к тактике применения снайперов на основе локальных конфликтов последних. К примеру, Сирия, Украина.

АрМИ-2020. Что такое дисциплина «Полярная звезда», которая пройдёт 27 августа?-7

Имена победителей «Снайперского рубежа» станут известны 5 сентября.

АрМИ-2020. Что такое дисциплина «Полярная звезда», которая пройдёт 27 августа?-10

27 августа борьба развернется в дисциплине «Полярная звезда». Военнослужащие сил специальных операций продемонстрируют групповые прыжки на точность приземления, огневую подготовку и навыки тактической медицины. Впервые марш-бросок пройдет по заболоченной местности.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Полубинский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Коронавирус: Украина временно закрывает границу для иностранцев и лиц без гражданства
27 августа 2020 06:34

Коронавирус: Украина временно закрывает границу для иностранцев и лиц без гражданства

На АрМИ-2020 впервые выступает белорусская команда снайперов-девушек. И вот их впечатления
26 августа 2020 22:02

На АрМИ-2020 впервые выступает белорусская команда снайперов-девушек. И вот их впечатления

«Представьте, если бы мы вышли все в селе и начали протестовать. Что бы вы ели?» Что думают жители Постав о политической ситуации в Беларуси
26 августа 2020 21:45

«Представьте, если бы мы вышли все в селе и начали протестовать. Что бы вы ели?» Что думают жители Постав о политической ситуации в Беларуси