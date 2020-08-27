АрМИ-2020. Что такое дисциплина «Полярная звезда», которая пройдёт 27 августа?

Александр Полубинский, тренер белорусской команды конкурса «Снайперский рубеж»:

Первый раз мы принимали конкурс в 2018 году, были одни упражнения. В 2019-м мы их нарастили, к 2020-му еще больше нарастили. Наращивание упражнений – это реально идет более применительно к тактике применения снайперов на основе локальных конфликтов последних. К примеру, Сирия, Украина.