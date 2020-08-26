На АрМИ-2020 впервые выступает белорусская команда снайперов-девушек. И вот их впечатления

Новости Беларуси. В Бресте завершается индивидуальный этап «Снайперского рубежа». Беларусь принимает в 2020 году три конкурса международных Армейских игр-2020. Традиционно высший пилотаж показывают белорусские снайперы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полигоне под Брестом встречаются мастера. «Снайперский рубеж» включает индивидуальный и парный зачеты, эстафету и внеконкурсную снайперскую дуэль. Задания в этом году усложнили. В индивидуальном этапе – девять упражнений. Осталось последнее – проверка на зоркость в ночное время суток. Позади уже стрельба из неудобного положения, в наступлении и по движущейся мишени.

Участвуют команды из семи стран – Беларуси, Армении, Вьетнама, России, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. Впервые выступает белорусская команда снайперов-девушек.

Татьяна Децук, участница международных Армейских игр-2020 (Беларусь): Стрельба пока идет на достаточно высоком уровне. Девушки и еще две команды идут вне зачета. Мы пока лидируем. Чтобы заинтересовать девушек из других стран, привлечь их сюда, чтобы также соревноваться.

Нгуен Динь Хоа, участник международных Армейских игр-2020 (Вьетнам): Я первый раз участвую в международных Армейских играх. Отмечу, что подготовка белорусской стороны и полигона – на уровне. Особенно радует схема мишеней, да и в целом условия хорошие. Самое трудное – прицелиться, выработать тактику – вмешивается сильный ветер.

Имена победителей станут известны 5 сентября. Настоящая борьба характеров разворачивается и в дисциплине «Полярная звезда». Военнослужащие совершат прыжки на точность приземления в составе группы, продемонстрируют огневую подготовку и навыки тактической медицины. Впервые марш-бросок пройдет по заболоченной местности.

Армейские игры служат платформой для обмена международным опытом и повышения престижа военной службы. Соревнования проходят на территории пяти государств – Азербайджана, Армении, Беларуси, России и Узбекистана. Белорусские военнослужащие участвуют в 22 конкурсах из 30.