Арендное жильё: можно ли нанимателям делать ремонт?

Об арендном жилье говорили в программе «Большой город».
Анастасия Попкова, главный специалист управления жилищной политики Мингорисполкома:
Такие квартиры сдаются с косметическим ремонтом. То есть стены оклеены, окна стоят, на полах линолеум.
Об арендном жилье говорили в программе «Большой город».
Анастасия Попкова, главный специалист управления жилищной политики Мингорисполкома:
Такие квартиры сдаются с косметическим ремонтом. То есть стены оклеены, окна стоят, на полах линолеум.
То есть заезжай и живи. А можно ли там жильцам производить ремонт за счёт собственных средств?
Анастасия Попкова:
Конечно. Это обязанность нанимателя – поддерживать своё жилое помещение в надлежащем состоянии. То есть производить косметический ремонт, менять сантехнику – это пожалуйста. Главное, не производить перепланировки.