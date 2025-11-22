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Уникальные шахматные фигуры разработали студенты архитектурно-строительного колледжа в Могилёве

22 ноября 2025 08:19
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Беларусь на шахматной доске! Учащиеся Могилевского архитектурно-строительного колледжа создали уникальные шахматы, где каждая фигура – знаковая достопримечательность нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальные шахматные фигуры разработали студенты архитектурно-строительного колледжа в Могилёве-2

Будущие архитекторы Никита Твардовский и Анастасия Телепнева вместе с педагогами превратили игровое поле в карту Беларуси. Количество фигур на доске в точности соответствует количеству регионов. Выбор архитектурных символов из почти двух тысяч памятников был непростым. Главными критериями стали вертикальность силуэта и архитектурная уникальность. Кроме того, чтобы фигуры правильно выстраивались на доске, их подбирали по высоте. Например, 30-метровая Каменецкая башня стала пешкой, а величественный 60-метровый костел в Гервятах – ферзем.

Уникальные шахматные фигуры разработали студенты архитектурно-строительного колледжа в Могилёве-4

Анастасия Телепнева, учащаяся архитектурно-строительного колледжа Белорусско-Российского университета:
Мы выявили, что для коня подойдет наша Могилевская ратуша, она отличается по высоте. Чуть выше идет костел в Гервятах, Гродненская область. Витебск послужил для нас ладьей – витебская ратуша.

Уникальные шахматные фигуры разработали студенты архитектурно-строительного колледжа в Могилёве-6

Виталий Усов, преподаватель архитектурно-строительного колледжа Белорусско-Российского университета:
Планируем участвовать в конкурсе «100 идей для Беларуси» для того, чтобы продвинуть наш проект, и в том числе получить гранат на дальнейшую реализацию воплощения в конкурсе на лучший проект «Белой Руси».

Шахматные фигуры напечатаны на 3D-принтере. Каждый архитектурный элемент – это отдельная математическая формула, тщательно просчитанная в специальной программе.

Уникальные шахматные фигуры разработали студенты архитектурно-строительного колледжа в Могилёве-8

Никита Твардовский, учащийся архитектурно-строительного колледжа Белорусско-Российского университета:
Они создавались очень долго, и это заняло самую большую часть времени. А самая тяжелая фигура – это, скорее всего, ворота Минска. Они очень декоративны, очень много архитектурных элементов.

В планах изготовить уникальные шахматы из архитектурного стекла или эпоксидной смолы. Так, вместо традиционных магнитов путешественники смогут увозить с собой эксклюзивный сувенир – коллекцию архитектурных символов Беларуси, упакованную в шахматную коробку.

# Молодежь Беларуси # Шахматы

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