Вместо пустующего завода – торговый центр: реорганизация объектов в Минском районе

Новости Беларуси. В Минском районе все больше объектов, которые ранее не использовались, приобретают новую жизнь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

И это касается не только бесхозяйственных построек в деревнях, но и больших площадей в районных центрах. Так, в Молодечно на месте пустующих помещений бывшего завода сделали удобный торговый объект.