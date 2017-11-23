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Вместо пустующего завода – торговый центр: реорганизация объектов в Минском районе

23 ноября 2017 17:34
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Новости Беларуси. В Минском районе все больше объектов, которые ранее не использовались, приобретают новую жизнь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вместо пустующего завода – торговый центр: реорганизация объектов в Минском районе-1

И это касается не только бесхозяйственных построек в деревнях, но и больших площадей в районных центрах. Так, в Молодечно на месте пустующих помещений бывшего завода сделали удобный торговый объект.

О метрах, что приносят пользу, в сюжете.

Вместо пустующего завода – торговый центр: реорганизация объектов в Минском районе-4

# общество # Фотофакт # Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства # Екатерина Чичерева

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