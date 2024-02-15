Ансамбль «Горошинка» получил три награды на конкурсе хореографического искусства КROPKA

Новости Беларуси. Успех юных танцоров из Столбцов. Три награды привез образцовый ансамбль «Горошинка» со второго республиканского конкурса хореографического искусства КROPKA, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для коллектива это далеко не первые достижения. Но от этого не менее приятные. Ансамбль представил свое творчество в трех номинациях. Исполнение народной и патриотической композиций жюри оценило наивысшими баллами. В итоге два первых места. А с современным танцем взяли почетное третье. К слову, постановка патриотической тематики стала для юных танцоров дебютной.

Наталья Захарова, руководитель образцового хореографического ансамбля «Горошинка» Столбцовского районного центра культуры: Мы танцевали хореографическую композицию – напоминание о детях войны, узниках лагерей. Такая глубокая тема. Много говорили о ней, и у детей получилось. Они очень хорошо прочувствовали и показали себя в этом танце.

Александра Бондарева, участница образцового хореографического ансамбля «Горошинка» Столбцовского районного центра культуры:

Я занимаюсь танцами уже 10 лет. У нас очень сплоченный коллектив. Мы всегда поддерживаем друг друга. Мы неоднократно ездили на международные и республиканские конкурсы. Всегда становились призерами первых мест, Гран-при. Наталья Анатольевна у нас очень хороший руководитель, она всегда помогает и поддерживает.

В творческом коллективе сегодня около 40 девочек. Под руководством Натальи Захаровой они учатся танцевать в разных жанрах: современном, эстрадном и народном. Особый акцент – на ярких костюмах. Их заказывают в театральном пошивочном комбинате или делают самостоятельно.