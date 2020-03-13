Анна Суша: «Претензию из 6 тысяч – 226 всего лишь потребителей направили. То есть на уровне совета, рекомендаций вопрос решался»

Анна Суша, председатель ОО «Белорусское общество защиты потребителей»:

Если, допустим, по Минску – это где-то порядка 6 тысяч обращений. Через консультацию, через электронные запросы и так далее. И претензию только из этих 6 тысяч – 226 было – всего лишь потребителей направили. То есть это в таком порядке – на уровне совета, рекомендаций вопрос потребителя решался. Трудно сказать, что глобально это был такой, или это просто такое: «А как делать?», «А как поступить?» Это могло быть и так: «Что же мне делать?»