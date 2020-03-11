Анна Суша: «Общественное объединение должно оказывать помощь потребителю на основе договора безвозмездного оказания услуг. Это нонсенс»

Анна Суша, председатель ОО «Белорусское общество защиты потребителей»:

Принятый закон, который действовал с 1994 года, это был образцом, вообще, закона для постсоветского пространства, поскольку это закон был прямого действия. Да, не ухудшают внесённые дополнения, изменения наш закон. И мы, по крайней мере, я так расцениваю, с точки зрения законодательства других постсоветских стран, нормальный закон прямого действия, поскольку нет отсылочных статей. Но есть там нехорошая статья, когда потребитель не авансирует свою защиту, а общественное объединение должно оказывать помощь потребителю на основе договора безвозмездного оказания услуг. Вот это с нашей точки зрения – это нонсенс.

Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ:

Для потребителя это хорошо.

Владимир Карягин: «Никогда не идите на нелегальные какие-то сделки. Чеки, документы, договора – это крайне важно»

Анна Суша:

Для потребителя это хорошо. А для организаций общественных, которые не дотируются из бюджета, грантов, проектов нет – это довольно убыточное мероприятие.

Оксана Гайдук, заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Приходится искать статьи дополнительные таким организациям общественным, которые хотят оказать услуги.