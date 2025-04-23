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Комика из РБ Славу Комиссаренко лишили российского гражданства

23 апреля 2025 06:13
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Стендап-комик Вячеслав Комиссаренко лишен гражданства Российской Федерации, пишет РИА Новости со ссылкой на интернет-сайт ФСБ.

Комика из РБ Славу Комиссаренко лишили российского гражданства-1

Фото: Pinterest

Согласно опубликованным данным, признаны лишенными гражданства РФ Вячеслав Комиссаренко и юморист Дмитрий Романов.

Уточняется, что Комиссаренко находится в межгосударственном розыске. Его подозревают в том, что он совершил преступление, предусмотренное частью 1-й статьи 367 УК РБ.

# Международная политика

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