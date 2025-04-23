Комика из РБ Славу Комиссаренко лишили российского гражданства

Согласно опубликованным данным, признаны лишенными гражданства РФ Вячеслав Комиссаренко и юморист Дмитрий Романов.

Уточняется, что Комиссаренко находится в межгосударственном розыске. Его подозревают в том, что он совершил преступление, предусмотренное частью 1-й статьи 367 УК РБ.