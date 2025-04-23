Комика из РБ Славу Комиссаренко лишили российского гражданства

Стендап-комик Вячеслав Комиссаренко лишен гражданства Российской Федерации, пишет РИА Новости со ссылкой на интернет-сайт ФСБ.
Стендап-комик Вячеслав Комиссаренко лишен гражданства Российской Федерации, пишет РИА Новости со ссылкой на интернет-сайт ФСБ.
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Согласно опубликованным данным, признаны лишенными гражданства РФ Вячеслав Комиссаренко и юморист Дмитрий Романов.
Уточняется, что Комиссаренко находится в межгосударственном розыске. Его подозревают в том, что он совершил преступление, предусмотренное частью 1-й статьи 367 УК РБ.