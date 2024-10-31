В ЦИК представлены документы о регистрации инициативной группы в поддержку Анны Канопацкой

Документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Анны Канопацкой в качестве потенциального кандидата в Президенты представлены в ЦИК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заявление в Центральную избирательную комиссию Канопацкая подала лично. Предоставленные документы проверят на соответствие всем нормам законодательства, после чего ЦИК будет принято решение касательно регистрации инициативной группы.

Срок для подачи заявления о регистрации истекает 1 ноября. С 7 ноября стартует сбор подписей. Потенциальным кандидатам в Президенты необходимо заручиться поддержкой не менее 100 тысяч граждан.