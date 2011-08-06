Анджей Леппер, бывший вице-премьер и экс-министр сельского хозяйства Польши, найден мертвым

Леппера называли человеком с несгибаемой волей. Он четыре раза баллотировался на пост президента, открыто выступал против американской системы противоракетной обороны в Польше.
Генпрокуратура Польши расследует обстоятельства смерти одного из самых известных политиков страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Беларусь настаивает на объективном расследовании. Об этом заявили в МИД Беларуси.
«В Польше и за ее пределами Анджей Леппер был известен как бескомпромиссный защитник интересов простых людей. За это он часто подвергался давлению и незаслуженным гонениям. Гибель известного и популярного политика накануне парламентских выборов в Польше вызывает озабоченность. Данная ситуация усугубляется тем фактом, что это не первая смерть в руководстве партии в текущем году.
Мы призываем польские власти провести объективное и всестороннее расследование трагедии. Мы рекомендуем польской стороне пригласить независимых международных экспертов, которые помогут исключить любые сомнения в объективности выводов следствия», – отметили в МИД Беларуси.