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Андрей Тур, один из самых известных экономистов последнего 20-летия, умер на 63-м году жизни

01 июня 2016 07:06
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Новости Беларуси. На 63-м году жизни умер один из самых известных экономистов последнего 20-летия Андрей Тур. Долгие годы занимал должность заместителя министра экономики.

В 2011 году был назначен заместителем главы Администрации Президента. В последние годы Андрей Тур был заведующим кафедрой бизнес-администрирования в БНТУ.

Как ученый Тур был известен своими трудами в области политической экономии и занимался вопросами модернизации промышленности, улучшения бизнес-климата и условиями для инвестирования. Являлся автором боле 150 научных работ и учебников, в том числе на английском, испанском и немецком языках.

Недавно Андрей Тур перенес операцию на сердце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Некролог

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