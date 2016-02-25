Новости Беларуси. Навстречу людям. Не горожане должны идти к чиновникам с вопросами, а руководители в народ с ответами. Это в том числе касается нововведений в системе ЖКХ.

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец поручил доступно объяснить минчанам об изменениях условий капитального ремонта домов. В 2016 году восстановят больше зданий, чем в предыдущем. Вместе с тем сократился и срок работ – с двух лет до шести месяцев. А затраты на их проведение снизились в три раза. Продолжит тему корреспондент программы «Столичные подробности» на СТВ.