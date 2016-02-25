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Андрей Шорец поручил доступно объяснить минчанам об изменениях условий капитального ремонта домов

25 февраля 2016 19:18
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Новости Беларуси. Навстречу людям. Не горожане должны идти к чиновникам с вопросами, а руководители в народ с ответами. Это в том числе касается нововведений в системе ЖКХ.

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец поручил доступно объяснить минчанам об изменениях условий капитального ремонта домов. В 2016 году восстановят больше зданий, чем в предыдущем. Вместе с тем сократился и срок работ – с двух лет до шести месяцев. А затраты на их проведение снизились в три раза. Продолжит тему корреспондент программы «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Ремонт и капремонт в Беларуси # Андрей Шорец

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