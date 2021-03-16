«Задачи – обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения». Какие коммунальные работы проведут в Минске?
Новости Беларуси. Развитие электрического пассажирского транспорта, модернизация больниц и строительство новых спортивных объектов. Владимир Кухарев встретился с трудовым коллективом предприятия «Минсккоммунтеплосеть», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Председатель горисполкома рассказал о перспективах развития города, строительстве метрополитена и новых объектах образования.
Людей интересовали перспективы строительства жилья. Поскольку в городской черте площадок для возведения осталось мало, упор – на развитие городов-спутников. Так, например, в Смолевичах в течение шести лет планируют построить 300 тысяч квадратных метров жилья, улучшат и транспортное сообщение с Минском.
Во время встречи обменялись планами по развитию коммунального предприятия, привлечению молодых специалистов и перспективам роста заработной платы.
Геннадий Лукашевич, главный инженер УП «Минсккоммунтеплосеть»:
Задачи – обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения Минска как горячей водой, так и отоплением. У нас на этот год запланирована реконструкция одной мини-ТЭЦ с переводом на местные виды топлива, четырех центральных тепловых пунктов с установкой нового энергоэффективного оборудования, также замена изношенных сетей на современные предизолированные.
Сегодня «Минсккоммунтеплосеть» – одно из крупнейших коммунальных предприятий. Здесь работает тысяча человек. Предприятие обслуживает котельные, центральные тепловые пункты и сети, расположенные во всех районах города.