«Задачи – обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения». Какие коммунальные работы проведут в Минске?

Новости Беларуси. Развитие электрического пассажирского транспорта, модернизация больниц и строительство новых спортивных объектов. Владимир Кухарев встретился с трудовым коллективом предприятия «Минсккоммунтеплосеть», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Председатель горисполкома рассказал о перспективах развития города, строительстве метрополитена и новых объектах образования.

Людей интересовали перспективы строительства жилья. Поскольку в городской черте площадок для возведения осталось мало, упор – на развитие городов-спутников. Так, например, в Смолевичах в течение шести лет планируют построить 300 тысяч квадратных метров жилья, улучшат и транспортное сообщение с Минском.

Во время встречи обменялись планами по развитию коммунального предприятия, привлечению молодых специалистов и перспективам роста заработной платы.

Геннадий Лукашевич, главный инженер УП «Минсккоммунтеплосеть»:

Задачи – обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения Минска как горячей водой, так и отоплением. У нас на этот год запланирована реконструкция одной мини-ТЭЦ с переводом на местные виды топлива, четырех центральных тепловых пунктов с установкой нового энергоэффективного оборудования, также замена изношенных сетей на современные предизолированные.