Андрей Кунцевич: «Афганская война – безусловно, особая страница в нашей истории»

Новости Беларуси. 15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов. По традиции по всей стране проходят митинги, встречи с ветеранами и родственниками погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местом встречи боевых товарищей традиционно становится остров Мужества в Минске. К подножию мемориала возложили цветы и венки представители власти, общественных организаций, ветераны-афганцы, семьи погибших и молодежь. Память о тех, кто не вернулся домой, почтили минутой молчания.

Андрей Кунцевич, заместитель главы администрации президента Беларуси:

Афганская война – безусловно, особая страница в нашей истории. Страница и трагическая, и героическая, где каждая строчка пронизана чувством глубокого долга, глубокого уважения к каждому советскому солдату, который прошел пыльными дорогами Афганистана.

Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов:

Сегодня трогательный день, когда мы чтим память тех, кто ушел из жизни, выполнив честно и ответственно интернациональный долг. Для нас это великое событие и мы покорены тем, что весь народ, молодежь и старшее поколение, военные и гражданские чтят, помнят защитников.

Нина Дусь, мама погибшего в Афганистане:

Сегодня такой день, что мы уже не дождались тех, чтобы позвать на этот радостный зов. Память – это так дорого.