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Андрей Кунцевич: «Афганская война – безусловно, особая страница в нашей истории»

15 февраля 2021 11:33
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Новости Беларуси. 15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов. По традиции по всей стране проходят митинги, встречи с ветеранами и родственниками погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Андрей Кунцевич: «Афганская война – безусловно, особая страница в нашей истории»-1

Местом встречи боевых товарищей традиционно становится остров Мужества в Минске. К подножию мемориала возложили цветы и венки представители власти, общественных организаций, ветераны-афганцы, семьи погибших и молодежь. Память о тех, кто не вернулся домой, почтили минутой молчания.  

Андрей Кунцевич: «Афганская война – безусловно, особая страница в нашей истории»-4

Андрей Кунцевич, заместитель главы администрации президента Беларуси:  
Афганская война – безусловно, особая страница в нашей истории. Страница и трагическая, и героическая, где каждая строчка пронизана чувством глубокого долга, глубокого уважения к каждому советскому солдату, который прошел пыльными дорогами Афганистана.  

Андрей Кунцевич: «Афганская война – безусловно, особая страница в нашей истории»-7

Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов:
Сегодня трогательный день, когда мы чтим память тех, кто ушел из жизни, выполнив честно и ответственно интернациональный долг. Для нас это великое событие и мы покорены тем, что весь народ, молодежь и старшее поколение, военные и гражданские чтят, помнят защитников.  

Андрей Кунцевич: «Афганская война – безусловно, особая страница в нашей истории»-10

Нина Дусь, мама погибшего в Афганистане:  
Сегодня такой день, что мы уже не дождались тех, чтобы позвать на этот радостный зов. Память – это так дорого.

Андрей Кунцевич: «Афганская война – безусловно, особая страница в нашей истории»-13

За десять лет в вооруженном конфликте были задействованы около 30 тысяч белорусов. Почти 800 наших земляков не вернулись домой.  

# Воины-афганцы в Беларуси # общество # Андрей Кунцевич # Анатолий Адоньев # Нина Дусь # Фотофакт

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