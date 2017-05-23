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Центральные районы Минска и Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве

23 мая 2017 10:39
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Новости Беларуси. Культурный обмен, диалог в образовании и производственной сфере. Центральные районы Минска и Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подписи под документом поставили руководители районных администраций. Главная цель – развитие новых направлений экономического взаимодействия. Стороны договорились регулярно встречаться на всех уровнях: проводить совместные заседания и бизнес-форумы.

Центральные районы Минска и Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве-1

Игорь Бузовский, глава администрации Центрального района Минска:
Контакт наших предприятий были, есть и останутся. Задача стоит в том, чтобы стимулировать это развитие. И способствовать на уровне местной власти тому, чтобы они развивались и далее.

Центральные районы Минска и Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве-4

Андрей Хлутков, глава Центрального района Санкт-Петербурга:
Петербург и Минск – не просто города с развитой культурой и богатой историей, но и серьезные научные, промышленные, технологические центры. Думаю, здесь найдутся точки прикосновения.

Сегодня Санкт-Петербург – один из важнейших торгово-экономических партнеров Беларуси среди российских регионов. В настоящее время стороны намерены развивать производственную кооперацию. Уже сегодня реализованы проекты по совместному производству лифтов, создан кластер по выпуску светодиодных приборов. Нарастить поставки готовы белорусские предприятия.

Уже зарекомендовала себя наша коммунальная техника, пассажирские автобусы, электротранспорт. В перспективе более весомой может стать и доля белорусских строительных услуг на рынке Санкт-Петербурга.

# общество # Беларусь-Россия # Игорь Бузовский

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