Новости Беларуси. Культурный обмен, диалог в образовании и производственной сфере. Центральные районы Минска и Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подписи под документом поставили руководители районных администраций. Главная цель – развитие новых направлений экономического взаимодействия. Стороны договорились регулярно встречаться на всех уровнях: проводить совместные заседания и бизнес-форумы.

Игорь Бузовский, глава администрации Центрального района Минска:

Контакт наших предприятий были, есть и останутся. Задача стоит в том, чтобы стимулировать это развитие. И способствовать на уровне местной власти тому, чтобы они развивались и далее.