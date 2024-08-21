Анатолий Линевич: Беларусь готова поделиться опытом ведения сельского хозяйства с Пакистаном

Беларусь готова поделиться своим опытом ведения сельского хозяйства с Пакистаном. Об этом сегодня, 21 августа, шла речь в профильном ведомстве на встрече парламентской делегации Исламской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности обсуждался вопрос увеличения взаимных поставок продуктов питания. Сегодня наша страна экспортирует в Пакистан молочную продукцию. К нам же везут рис и цитрусовые. Перечень товаров планируют увеличить. Сейчас стороны работают над выдачей сертификата «Халяль» белорусским производителям. Документ позволит наладить поставки мясной продукции на рынки Пакистана. Также шла речь о сотрудничестве в области науки. Наши партнеры заинтересованы в проведении совместных исследований.