Анатолий Линевич: Беларусь готова поделиться опытом ведения сельского хозяйства с Пакистаном

Беларусь готова поделиться своим опытом ведения сельского хозяйства с Пакистаном. Об этом сегодня, 21 августа, шла речь в профильном ведомстве на встрече парламентской делегации Исламской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь готова поделиться своим опытом ведения сельского хозяйства с Пакистаном. Об этом сегодня, 21 августа, шла речь в профильном ведомстве на встрече парламентской делегации Исламской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности обсуждался вопрос увеличения взаимных поставок продуктов питания. Сегодня наша страна экспортирует в Пакистан молочную продукцию. К нам же везут рис и цитрусовые. Перечень товаров планируют увеличить. Сейчас стороны работают над выдачей сертификата «Халяль» белорусским производителям. Документ позволит наладить поставки мясной продукции на рынки Пакистана. Также шла речь о сотрудничестве в области науки. Наши партнеры заинтересованы в проведении совместных исследований.
Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Мы видим, что сторона Пакистана заинтересована в сотрудничестве с Академией наук, хотят рассмотреть вопросы повышения урожайности культур, занимаются пшеницей. Очень заинтересованы в том, чтобы наши профессионалы поработали у них. Плюс ко всему, есть желание построить предприятие по переработке молочной продукции. И оттуда они планируют экспортировать продукцию совместно с нами. Желание хорошее, мы, в принципе, не против, поэтому готовы к сотрудничеству.
МТЗ планирует нарастить объемы поставок техники в Пакистан – подробности здесь.