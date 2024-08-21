Прямой эфир

МТЗ планирует нарастить объёмы поставок техники в Пакистан

21 августа 2024 14:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Наращивание объемов поставок и создание совместного сборочного производства. О перспективах развития сотрудничества говорили 21 августа на Минском тракторном заводе во время визита парламентской делегации Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостей познакомили с модельным рядом техники и показали процесс сборки тракторов. Продукция МТЗ в Пакистане известна хорошо. В год мы поставляем партнерам порядка 2 тысяч единиц машин. Однако спрос выше. В планах прибавить 20 % по экспорту. Договоренности уже достигнуты, в том числе подписано соглашение о поставке новых более мощных тракторов. Кроме того, стороны прорабатывают вопросы создания сборочного производства в Пакистане.

МТЗ планирует нарастить объёмы поставок техники в Пакистан-2

Сергей Авраменко, первый заместитель генерального директора Минского тракторного завода:
У нас как у экспортера практически на все континенты земного шара есть ряд технических типовых решений, которые подразумевают создание сборочных производств от 500 до 10 тысяч единиц в год. Поэтому компонентная техническая база у нас подготовлена. Площадка, возможности финансового сопровождения – комплекс вопросов, которые нам предстоит решить совместно с нашими партнерами.

Парламентская делегация Пакистана находится в Беларуси с визитом по приглашению Палаты представителей. Ключевая цель – придать новый импульс развитию двусторонних отношений.

# Беларусь-Пакистан # Предприятия Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
На зарубежных рынках растёт спрос на белорусское рапсовое масло
21 августа 2024 14:06

На зарубежных рынках растёт спрос на белорусское рапсовое масло

В Беларуси в 2025 году повысят зарплаты бюджетникам – министр финансов Беларуси
21 августа 2024 10:58

В Беларуси в 2025 году повысят зарплаты бюджетникам – министр финансов Беларуси

Пакистан заинтересован в поставках белорусской мебели
20 августа 2024 12:15

Пакистан заинтересован в поставках белорусской мебели