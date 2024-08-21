МТЗ планирует нарастить объёмы поставок техники в Пакистан

Наращивание объемов поставок и создание совместного сборочного производства. О перспективах развития сотрудничества говорили 21 августа на Минском тракторном заводе во время визита парламентской делегации Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостей познакомили с модельным рядом техники и показали процесс сборки тракторов. Продукция МТЗ в Пакистане известна хорошо. В год мы поставляем партнерам порядка 2 тысяч единиц машин. Однако спрос выше. В планах прибавить 20 % по экспорту. Договоренности уже достигнуты, в том числе подписано соглашение о поставке новых более мощных тракторов. Кроме того, стороны прорабатывают вопросы создания сборочного производства в Пакистане.