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Анастасия Яткова, многократная чемпионка мира и Европы по парикмахерскому искусству: Парикмахер – это не цирюльник, это творец!

21 января 2016 11:09
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Когда за дело берется профессионал, это сразу чувствуется. Анастасия Яткова может за считанные минуты может из обычных волос сотворить настоящий шедевр. Ведь она – многократная чемпионка мира и Европы по парикмахерскому искусству.

Изначально Анастасия выбрала иную стезу: быть профессиональной спортсменкой. Она всерьёз занималась тэквандо. Даже собиралась покорить Олимпиаду, но ей помешала травма. Жизнь направила ее по абсолютно другому пути.

Но Олимпиаду Анастасия все-таки выиграла. Правда, по парикмахерскому искусству. Речь идёт о фестивале красоты «Невские берега», который, из-за продолжительности и количества стран-участниц профессионалы именуют «олимпийскими играми».

Количество наград, которые завоевала Анастасия Яткова не счесть. Десятки самых престижных соревнований. В последние четыре года девушка тренирует других мастеров. Не так давно её ученики в десятый раз выиграли командное первенство на тех же парикмахерских «олимпийских играх».

# общество # Профессии # Фотофакт # Анастасия Яткова

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