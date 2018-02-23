«Аммиак, запах, физические перегрузки. Условия работы одинаковые»: почему мужчине-дояру не видать досрочной пенсии?

Новости Беларуси. Несмотря ни на что, Николай Горбачёв каждое рабочее утро – рядом с бурёнками. И так уже более 30 лет. На ферму ещё пареньком пришёл сразу после школы.

И долго не раздумывал, ведь это – семейное дело.



Николай Горбачёв, оператор машинного доения:

Моя профессия изначально с детства была определена. Мать моя работала дояркой. Приходилось помогать. Так и привык.

Начинал с доильными вёдрами в руках, прошёл весь процесс модернизации. Сегодня под его контролем – более 600 коров.



Работы хватает. Но единственный в большом хозяйстве мужчина-дояр жаловаться не привык.

Николай Горбачёв:

Это – не самый лёгкий труд в сельской местности. Но почему-то у нас принято, что женщины работают, в основном, в этой профессии. Но это очень тяжело. У нас женщины, значит, сильные.

На сто женщин всего двое мужчин – такой сегодня расклад сил в профессии «оператор машинного доения».

Но если представительницам прекрасного пола досрочная пенсия при стаже в 20 лет положена, то таким, как Николай – нет.

И так не только на ферме, но и на соседнем свинокомплексе.



Юлия Духанина, главный технолог свинокомплекса:

Существенных различий в условиях труда между мужчинами и женщинами-свиноводами нет. Но, в то же время, есть такой момент, что женщины выходят на льготную пенсию при достижении 20 лет непрерывного стажа и при выполнении всех норм выработки.

О том, что правила игры для дояров несправедливы, говорит и карта аттестации рабочего места.



Павел Федотов, главный технический инспектор труда Брестского областного объединения профсоюзов:

Оказалось, что вредные условия труда присутствуют. Это и химический фактор – аммиак, и биологический – запах по шкале Райта, и физические перегрузки, и так далее.

Условия для работы одинаковые.

А, значит, и условия выхода на пенсию, по логике, должны быть тоже равными.

Виталий Лисицкий, заведующий отделом по социально-экономическим вопросам профсоюза работников АПК:

Разбирались профсоюзы совместно с министерством сельского хозяйства, давали запросы на Минтруда, что, действительно, право на досрочный выход на пенсию имеют женщины-операторы машинного доения. Про мужчин там ничего не сказано. Уточняли, разбирались и, всё-таки, пришли к выводу, что такая категория работников, как дояры – их всего, получается, чуть более 1 000 человек по всей республике.