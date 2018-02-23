Прямой эфир

В Минской области проходит профилактическая акция «Ребенок – главный пассажир»

23 февраля 2018 15:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Тем временем, на дорогах области – профилактическая акция «Ребенок – главный пассажир», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области проходит профилактическая акция «Ребенок – главный пассажир»-1

Согласно белорусскому законодательству, дети должны перевозиться только в специальном удерживающем оборудовании. Без исключений. Пристегнутый и надежно зафиксированный в кресле ребенок – необходимое условие безопасности, гарант того, что в экстренной ситуации, есть большой шанс не попасть в число жертв ДТП.

В Минской области проходит профилактическая акция «Ребенок – главный пассажир»-3

Не скупитесь, установите кресло и приучайте своих малышей двигаться исключительно в нем. Ежегодно в Минской области регистрируется около 70-ти ДТП с участием маленьких детей. Акция «Ребенок – главный пассажир» продлится почти неделю.

В Минской области проходит профилактическая акция «Ребенок – главный пассажир»-5

# общество # Дорожное движение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Столбцовском районе разработали снежный маршрут, который можно проехать на лыжах или снегоходе
23 февраля 2018 14:33

В Столбцовском районе разработали снежный маршрут, который можно проехать на лыжах или снегоходе

Нормы выработки: «Открытый разговор»
23 февраля 2018 14:32

Нормы выработки: «Открытый разговор»

«Мы кажам усім французам «Дзякуй!», хто дапамог вызваліць нашу землю». Во Франции наградили последнего представителя эскадрильи «Нормандия-Неман»
23 февраля 2018 14:31

«Мы кажам усім французам «Дзякуй!», хто дапамог вызваліць нашу землю». Во Франции наградили последнего представителя эскадрильи «Нормандия-Неман»