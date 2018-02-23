В Минской области проходит профилактическая акция «Ребенок – главный пассажир»

Новости Беларуси. Тем временем, на дорогах области – профилактическая акция «Ребенок – главный пассажир», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Согласно белорусскому законодательству, дети должны перевозиться только в специальном удерживающем оборудовании. Без исключений. Пристегнутый и надежно зафиксированный в кресле ребенок – необходимое условие безопасности, гарант того, что в экстренной ситуации, есть большой шанс не попасть в число жертв ДТП.