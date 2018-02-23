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В Столбцовском районе разработали снежный маршрут, который можно проехать на лыжах или снегоходе

23 февраля 2018 14:33
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Новости Беларуси. К Году родной земли в Столбцовском районе разработали «снежный маршрут», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Столбцовском районе разработали снежный маршрут, который можно проехать на лыжах или снегоходе -1

Идея заключается в том, чтобы совершить путешествие по пейзажам можно было бы не только в теплое время, но и зимой. На лыжах или снегоходе. Протяженность маршрута – 25 километров. Боятся замерзнуть во время путешествия не надо. На пути – 8 остановок, где можно отдохнуть и согреться.

В Столбцовском районе разработали снежный маршрут, который можно проехать на лыжах или снегоходе -3

В программе путешествия – памятники природы, водяная мельница, музей-усадьба «Дзержиново».

В Столбцовском районе разработали снежный маршрут, который можно проехать на лыжах или снегоходе -5

# общество # Фотофакт # Социальная инфраструктура

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