В Столбцовском районе разработали снежный маршрут, который можно проехать на лыжах или снегоходе

Идея заключается в том, чтобы совершить путешествие по пейзажам можно было бы не только в теплое время, но и зимой. На лыжах или снегоходе. Протяженность маршрута – 25 километров. Боятся замерзнуть во время путешествия не надо. На пути – 8 остановок, где можно отдохнуть и согреться.