В Столбцовском районе разработали снежный маршрут, который можно проехать на лыжах или снегоходе

Новости Беларуси. К Году родной земли в Столбцовском районе разработали «снежный маршрут», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. К Году родной земли в Столбцовском районе разработали «снежный маршрут», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Идея заключается в том, чтобы совершить путешествие по пейзажам можно было бы не только в теплое время, но и зимой. На лыжах или снегоходе. Протяженность маршрута – 25 километров. Боятся замерзнуть во время путешествия не надо. На пути – 8 остановок, где можно отдохнуть и согреться.
В программе путешествия – памятники природы, водяная мельница, музей-усадьба «Дзержиново».