А.Лукашенко: Нераскрытое дело о взрыве 4 июля в Минске - позор для правоохранительных органов

Президент отметил, что виновные в этих преступлениях еще не установлены.

Нераскрытое дело о взрыве 4 июля в Минске, а также о взрыве в Витебске - позор для правоохранительных органов. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании с оперативно-начальствующим составом органов внутренних дел



- Уже не в первый раз мы говорим об опасности экстремистских проявлений. Трагический пример - беспрецедентный по своему экстремизму и количеству пострадавших - взрыв 4 июля прошлого года в Минске. Виновные в его совершении до настоящего времени не установлены, также как и по взрыву в Витебске. Это позор для правоохранительных органов, - сказал Александр Лукашенко.



По мнению главы государства, подобные факты, а также такие преступления, как нераскрытое убийство несовершеннолетней в Молодечно, побег из-под стражи в Жодино формируют негативное мнение о работе милиции.

C 1 января 2010 года белорусская милиция должна начать работать по-новому. Об этом заявил сегодня на совещании с оперативно-начальствующим составом органов внутренних дел Президент Беларуси Александр Лукашенко.





- На коренную ломку милиции я не пойду, я за реформы совершенствования, - подчеркнул Александр Лукашенко.



Президент предложил на примере Витебской области провести своеобразный эксперимент и сформировать ту новую милицию, которую требует сегодняшнее время. Эта работа должна быть завершена до 1 октября 2009 года.



- Дайте пример, который мы сможем взять за шаблон и перенести на всю страну, - сказал Александр Лукашенко. Все нововведения будут детально обсуждены, а с 1 января 2010 года белорусская милиция должна начать работать по-новому.





Хочу, чтобы вы знали, так как было прежде, уже не будет, - заявил Александр Лукашенко.



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- В МВД в текущем году зарегистрировано 41 преступление коррупционной направленности, в совершении которых принял 31 сотрудник. В 2008 году 65 уголовных дел этой категории было возбуждено в отношении 51 сотрудника, - сказал глава государства.Наиболее сложная ситуация с дисциплиной личного состава сохраняется в ГУВД Гродненского и Витебского облисполкомов, где значительно увеличилось число нарушений.За последние 2 года вырос общий некомплект личного состава, который на 1 июня 2009 года составил 9%, в службе по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями - практически 11%, в подразделениях патрульно-постовой службы - 19%. Высокая текучесть кадров также негативно сказывается на деятельности участковых. Некомплект последних на 1 июня в целом по республике составил 9%, при этом в Минской области - 11%, а в Минске - 20%.- По данным опроса, каждый четвертый милиционер назвал такое положение дел следствием неприемлемого стиля руководства со стороны непосредственных начальников, создающих нервозную обстановку в коллективе, - добавил Президент.



О ФОРМАЛИЗМЕ



Александр Лукашенко отметил, что, несмотря на общее снижение количества зарегистрированных преступлений в стране, только за последние 5 месяцев 2009 года преступность выросла в 28 районах республики. Глава государства считает, что МВД не сумело перестроить свою работу, сконцентрировав усилия в основном на регистрации правонарушений. Ухудшилось качество следствия и дознания. В первом квартале из-за неполноты прокурорских проверок отменено более 3 тыс. решений об отказе в возбуждении уголовного дела.



По словам Президента, по-прежнему не искоренены формальные подходы в исполнении Директивы № 1. Основной причиной тяжких и особо тяжких преступлений остается пьянство. Удельный вес преступлений в общественных местах среди общего количества преступлений достиг 44%, количество особо тяжких увеличилось почти на треть, убийств с покушением - на 50%. Глава государства обратил внимание и на низкую раскрываемость краж: в отдельных регионах страны она не превышает 15%, а в Минске - 14%. Остается низкой возмещаемость материального ущерба - лишь 17%, а по коррупционным преступлениям 28%.