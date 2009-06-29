В Лиде мужчина умышленно заразил ВИЧ свою сожительницу

Этот город лидирует в регионе по количеству проживающих в нем ВИЧ-инфицированных.

С начала текущего года возбуждено два уголовных дела по соответствующей статье УК РБ, причем в обоих инцидентах в роли потерпевших выступили девушки, одной из которых на момент случившегося не было и восемнадцати. О болезни она узнала спустя несколько лет, когда проходила медкомиссию для трудоустройства на работу.



По аналогичному сценарию развивались события и в другом случае. Разница в том, что мужчина инфицировал сожительницу, прожив с ней длительный период времени. Злоумышленники заранее знали о своем недуге, тем не менее предпочитали о нем умалчивать. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.