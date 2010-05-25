А.Лукашенко: Молодой специалист не имеет права без разрешения губернатора покинуть свое место

Кадровая политика в Минской области должна быть улучшена, считает Александр Лукашенко. Президент обратил внимание и на проблему молодых специалистов на местах.

На протяжении последних лет в область нестабильно идут инвестиции. По темпам их роста регион на предпоследнем месте в стране. Между тем, это деньги, которые нужны для модернизации предприятий. Корни этого негатива во многом в нерасторопности и бюрократизме на местах. Чиновники просто не хотят этим заниматься. По той же самой причине на Минщине всё никак не удается добиться больших успехов в развитии личных подсобных хозяйств. Кадровая политика в Минской области должна быть улучшена, считает Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Вы не сумели покончить с чехардой при подборе и расстановке руководителей и специалистов сельхозорганизаций. От их высокой сменяемости и длительных вакансий страдает дело. Девятнадцать сельхозорганизаций области и сегодня остаются без руководителей, некоторые — уже более полугода. Семь месяцев оставались вакантными должности зампредов Стародорожского и Крупского райисполкомов. В октября 2009 года освободили от должности председателя СПК «Лядинский-Гуща», проработавшего всего лишь два месяца — зачем тогда назначали? Напрашивается вывод, что руководство облисполкома или не владеет ситуацией на местах или не управляет ею, плывёт по течению. Или же реагирует, особенно на замечания Президента: «А, что-то случилось? Вырежем то место! С кого начинаем — с кадров». Это неправильный подход.

Дефицит главных специалистов в АПК — ежегодная сменяемость работников этой категории в Минской области составляет около 17%. Только в 2009 году выбыло 413 специалистов, что является самым высоким показателем в стране. Каждое второе хозяйство на Минщине остаётся либо без главного инженера, агронома или ветврача. В Молодечненском районе работают лишь 6% выпускников 2006 года, а в Березинском из молодых специалистов, прибывших в 2007 году, не закрепился ни один. Один из худших районов в стране — в вашей области, с кем вы там собираете работать?

Президент обратил внимание на проблему молодых специалистов на местах, Она должна быть под личным контролем губернаторов.

Александр Лукашенко:

Я неслучайно в каждой области поднимаю проблему молодых специалистов. Без закрепления образованной молодёжи на всех постах в экономике мы не сможем обеспечить поступательное, динамичное развитие нашего государства. Я ещё раз хочу повторить: не просто молодой специалист не имеет права без разрешения губернатора покинуть своё место, а вообще — для Вас, Борис Васильевич, это важно, регион центральный, есть куда бежать, особенно Минск, который перелопачивает огромное количество кадров — Вы должны это контролировать. Уехал молодой специалист — Вам должны от этом доложить. Уехал специалист в другое место на работу без Вашего ведома — Вы должны вникнуть и разобраться с тем, кто его принял на работу.

Я не собираюсь в очередной раз говорить, почему я выдвигаю такие требования. Прежде чем идти в сельское хозяйство или в здравоохранение, человек должен подумать перед поступлением в этот вуз: или ты поступаешь сам и учишься за свои деньги — скатертью дорога, извините за грубость, занимайся, чем хочешь, ты заплатил за образование. Или же ты, а их большинство, учишься за государственный счёт, но тогда государство вправе тобой распорядиться.