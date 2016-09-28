Электронная цифровая подпись: регистрация и использование

Экономия времени, сил и средств. Возможности информационных технологий сегодня впечатляют. Электронные новинки значительно упрощают нашу жизнь.

Одно из них – сертификат открытого ключа электронно-цифровой подписи. Она широко используется среди юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и постепенно набирает популярность среди рядовых граждан, ведь согласовать документы можно, не выходя из дома и находясь за границей.

Электронная цифровая подпись размещается на USB-носителе ключевой информации и может быть использована только на компьютере со специальным программным обеспечением. Сегодня владельцев ЭЦП больше 29 000, и это только начало! Стать ее обладателем можно в Минске и в 28 регистрационных центров во всех областных и некоторых районных центрах.

Преимущества ЭЦП впечатляют!

В настоящее время ЭЦП можно использовать для: регистрации предприятий и индивидуальных предпринимателей; подачи налоговых деклараций; электронных счетов-фактур по НДС; представления статистической отчетности в статистический комитет; с Единым порталом электронных услуг и многое др.

Работы с системами Фонда социальной защиты населения планируется завершить к концу 2016 г.

Радует и то, что вскоре технология станет мобильной.

Сейчас разработана новая услуга ЭЦП на SIM-карте. Благодаря этому, можно будет согласовывать, подписывать документы, совершать с ними различные операции, что значительно упростит процессы их обработки и повысит эффективность работы всей компании.

Сертификаты открытых ключей ЭЦП планируется использовать в информационных системах многих Министерств, в частности по налогам и сборам, труда и соцзащиты, связи, и других. До конца 2016 года этой технологией можно будет воспользоваться и в банковской сфере. Сегодня электронная технология цифровой подписи широко используется сегодня в Финляндии, Литве, Латвии, Казахстане и Азербайджане, для Беларуси эксперты также прогнозируют яркое будущее.