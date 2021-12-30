Алкоголь усиливает аппетит. Как не переесть во время праздничного застолья?

Сезон «Не трогай, это на Новый год» объявляется открытым. Все активно готовятся к праздничному пиру и в поиске новых оригинальных рецептов. Но будьте осторожны: перед употреблением продуктов не забывайте проверять их срок годности, а также старайтесь не переедать – это плохо скажется на вашем самочувствии.

Марина Кожедуб, терапевт 1 категории:

Перед праздничным застольем придерживайтесь обычного режима, не голодайте. Так как пищеварительная система будет испытывать повышенную нагрузку. Ешьте медленно, тщательно пережевывая пищу. Между приемами пищи, если планируется длительное застолье, принимайте побольше жидкости. Так как идет нарушение водно-солевого баланса. Если вы чувствуете, что съели лишнее, ни в коем случае не ложитесь, так вы еще больше замедлите пищеварение. По возможности займитесь активным отдыхом. К тому же праздничные танцы никто не отменял. Марина Кожедуб:

Не нужно готовить еду на несколько дней вперед. После праздничного застолья желательно все приготовленные блюда поставить в холодильник, чтобы избежать отравления.

Свежие овощи следует хранить в холодильнике в отдельных контейнерах. С осторожностью употребляйте блюда с майонезом, в особенности салаты. С такой заправкой они могут храниться не более 12 часов.

Марина Кожедуб:

Не следует употреблять спиртные напитки в большом количестве. Желательно, чтобы это был один вид: не сладкий и не газированный. Спиртные напитки растормаживают центр голода и усиливают аппетит. Это тоже влияет на нагрузку организма. Это нормально, получать удовольствие от красиво накрытого стола, от ароматного запаха вкусной пищи. Но аппетит может сыграть злую шутку: желание вкусно поесть будет заставлять чаще тянуться к тарелке.

Екатерина Никитина, нутрициолог:

Не сочетайте углеводы с белковой пищей. Такой распространенные прием пищи, как картошка с мясом, очень сильно отягощает пищеварение и создает тяжесть в желудке. Любой гарнир из овощей прекрасно подойдет в сочетании с мясной продукцией или с той же самой рыбой. Отдайте предпочтение рыбе на новогоднем столе. Если вы волнуетесь за свою талию, то следующий лайфках точно для вас. Екатерина Никитина:

Есть такой продукт, называется локло. Это клетчатка. Перед тем как уйти в застолье, выпейте стаканчик локло, а потом приступайте к пище. Локло хорошо разбухает у нас в кишечнике, заполняет его и в таком случае вы не съедите такой большой объем пищи.

А что же делать, если вы не смогли устоять перед изобилием блюд и поутру чувствуете тяжесть в желудке? Екатерина Никитина:

Здесь на помощь придут такие препараты, как пищеварительные ферменты, протеазы или агэикс, которые помогут вам ускорить и наладить пищеварение. Максимально побольше овощей, откажитесь от салатов, которые с майонезами. Есть очень простой и понятный способ проконтролировать количество употребляемых продуктов: пользуйтесь «правилом руки».