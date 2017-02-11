Алею 900-летия Минска 11 февраля украсили макетами известных зданий Минска

Новости Беларуси. Мир кристаллов глазами художника. Фестиваль ледяных и снежных скульптур открылся 11 февраля в ботаническом саду Минска. На фоне зимнего ландшафта композиционный ансамбль выглядит как настоящее снежное царство. Здесь и трон для ее величества, и сама королева, и объемные снежинки изо льда.

Впрочем, вниманию публики, а посетили фестиваль немало зрителей, представлены скульптуры разной тематики.

Для одного из авторов, например, вдохновением стала никогда не замерзающая Венеция.

Георгий Борздый, скульптор:

Не все в Венеции побывали, а всегда хочется какой-то зимней сказки. И вот они, венецианская гондола с гондольером у нас тут получились. Лед с Минского моря. Привезли нам блоки, мы их склеили водой и скомпоновали в скульптуру.

Алею 900-летия Минска 11 февраля украсили макеты культовых зданий белорусской столицы.

Такой зимний подарок всем минчанам и гостям подготовили жители заводского района. Национальная библиотека, железнодорожный вокзал, Дворец Независимости. Изготовленные из снега и льда миниатюры не только освежают в памяти архитектуру города, но, судя по настроению прохожих, вызывают приятные эмоции.

Горожане:

Веселое настроение, потому что здесь очень много хороших и красивых скульптур.

Здесь очень красиво, красочно, здорово. Все хотят что-от построить, выиграть что-то, посмотреть!

Зима пока не собирается сдавать свои позиции. Так что заглянуть в снежный город еще есть время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.