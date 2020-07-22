Алексей Грищенков: несмотря на международные нападки, мы можем видеть, что Беларусь развивается

Алексей Грищенков, член Молодежного совета при Национальном собрании Республики Беларусь:

Республика Беларусь очень сильно развилась с 1990-х годов, мы можем это наблюдать как просто визуально, так и экономически. Множество промышленных экономических гигантов развиваются, растут выручка, чистая прибыль и т. д. Несмотря на международные нападки со стороны отдельных государств, мы можем видеть, что все равно Беларусь развивается, люди живут достойно, и вокруг нас мирное независимое суверенное государство.