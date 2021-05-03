Алексей Голиков: «Ради доминирования своего взгляда они могут просить санкций, ломать лавочки и приносить ущерб имуществу»
Новости Беларуси. Сегодня, 3 мая, первый день Светлой седмицы – так называют неделю после Пасхи. Вчера православные верующие всего мира отметили главный христианский праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но, к сожалению, некоторые пытаются спекулировать на чувствах верующих и использовать их для расшатывания ситуации в стране.
Тему продолжит блогер Алексей Голиков в своей авторской рубрике.
Алексей Голиков, блогер:
Сегодня, 3 мая, христиане празднуют второй день Пасхи – Воскресение Христово. Ленты социальных сетей заполнены снимками праздничных куличей и богослужений, поэтому приветствую – Христос Воскрес!
Алексей Голиков:
Занимательное явление: если Христос действительно был, умер и воскрес, то спасение в Царстве Небесном есть единственный идеал и национальная идея каждого христианина. В описанной ситуации подлинный христианин уже здесь, на земле, является гражданином Царства Небесного, а как следствие – его патриотом, сподвижником.
Алексей Голиков:
Двойное гражданство даже в земной жизни считается явлением вредоносным для государства, тем паче в небесной. В уставе небесного государства написано однозначно: «Не можете служить двум господам одинаково». К чему эта аналогия? За 26 лет, по моему мнению, в нашем государстве не сформирована ни идеология государства, ни национальная идея.
Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Если вы скажете: «Хорошо, Марат Сергеевич, а какая сегодня идеология в Беларуси?» Да я не знаю, какая идеология, потому что здесь есть признаки и патриархальности, потому что мы ценим свою семью.
Ольга Шпилевская, начальник главного идеологического управления Администрации Президента Беларуси:
Что такое идеология? Идеология – это система каких-то идей и ценностей, которые формируются для того, чтобы большинство общества эти ценности, идеи поддержало.
Алексей Голиков:
Второе: диалог в публичной плоскости о ценностях, взглядах и убеждениях не прекращается все 26 лет. Нам до сих пор говорят, что смыслом всей идеологии должен стать патриотизм, что есть любовь к Отечеству. Марзалюк считает себя патриотом Беларуси, но Латушко с Тихановской убеждены в том же. Григорий Азаренок патриот, но и Степан Путило считает себя таковым же.
Алексей Голиков:
Возникшая на улицах и площадях негосударственная символика – очевидный факт разности взглядов и убеждений одного народа в одном государстве. По моему мнению, природу описанной ситуации точно объясняет одно предложение: «Не в общественных порядках, а в хаотическом состоянии умов заключается язва современной жизни».
Глубоко убежден: ни в одном земном государстве непреходящая национальная идея, ценность или идеология сформированы быть не могут априори.
Алексей Голиков:
Предложу аргументы, но прежде ремарка. Человеческая природа устроена так, что в течение жизни нуждается в некотором авторитете, на который может опираться. Этим авторитетом выступают ценность или идеал. На этой ценности и строится система взглядов и убеждений по достижению или стремлению к этому идеалу. И еще одно: идеал может быть только один.
Алексей Голиков:
Вот примеры. Если для человека высшей ценностью является семья, то личное эго, государство и даже его жизнь будет на втором месте. Он все отдаст за семью. Если же государство для человека – высшая ценность, то ради него он не посчитается с личным временем, здоровьем и даже семьей. Не может между семьей и государством стоять знак «равно». Невозможно служить двум господам одинаково.
Алексей Голиков:
Для усиления позиции приведу отвлеченный пример. Победа – та, которая на всех, казалось бы, одна. Всего лишь 75 лет, а новое поколение пытается переоценить смысл, значимость и принадлежность Победы. Старое поколение считает мемориал «Брестская крепость» памятником героизма советского народа, и для него это бесценная святыня.
Григорий Бысюк, директор ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость»:
Мы пытаемся донести до них мысль, я по крайней мере, через своих коллег, чтобы действительно нынешняя молодежь не забывала, что они наследники победителей, тех, кто принес Победу в 1945-м, тех, кто погиб здесь, лежат под плитами.
Алексей Голиков:
Молодежь, для которой мемориал и события могут быть лишь святыней отцов, не чуждается святыне назначить цену и поторговать Победой, но хуже, что историей. Детям воевавшего поколения в голову не пришло бы пьяными бесчинствовать на обелисках, а праправнуки, как видим, могут даже поплевать.
Алексей Голиков:
Предложенные примеры указывают на разность восприятия ценностей как в личной плоскости, так и в общественной и даже в поколенческой, временной.
Алексей Голиков:
Возвращаемся к тезису о невозможности сформировать одни ценности в Беларуси. Предложим ценность – независимое государство Беларусь на политической карте мира. Начнем с того, что далеко не все имеющие гражданство Беларуси и проживающие на ее территории государство считают ценностью. Патриотами априори должны являться носители власти и госслужащие, но даже среди них есть предатели, перебежчики и коррупционеры. У некоторых частные интересы становятся превыше государственных.
Алексей Голиков:
Вторая категория – люди, имеющие другой взгляд на развитие государства. Ради доминирования своего взгляда они могут просить санкций, ломать лавочки и приносить ущерб имуществу. Может ли это быть подлинным гражданским патриотизмом? Едва ли.
Алексей Голиков:
Но ведь еще есть категория пассивных граждан с приземленными потребностями – моя хата с краю. Они за все хорошее и против всего плохого. Их главная ценность – личное благополучие.
Алексей Голиков:
А что сказать о тех, кто подлинные патриоты Небесного Царства? Они же не возьмут оружие в руки не то что за земное государство, а даже за свою жизнь. Времена гонений за веру это показали явно.
Алексей Голиков:
Первым препятствием перед формированием единой государственной ценности стоят личные приоритеты, вторым – происхождение. Мне до сих пор не разъяснили не только, «Что такое идеология?», но и нет ответа на вопрос «Откуда произошли белорусы?»
Алексей Голиков:
Существует пять теорий происхождения белорусов, и ни одна не доказана. Посадите за один стол Шиманского, Иванова, Северинца и Белякова, и они растащят белорусов на литвинов и «другие окраинные народности». Как после этого в одном государстве у людей с разными корнями можно создать одну общественную ценность?
Алексей Голиков:
Предложим другую ценность, личную – семья. И смешно, и горько. Статистика разводов, повторных браков и сожительства говорит, что в нашем обществе семья ценностью не является. А еще в спину дышит чайлдфри, феминизм и однополые браки. Более того, семья как ценность едва ли может быть равновеликой на межгосударственном уровне. Семья не сможет защитить себя перед государствами.
Алексей Голиков:
Попытки западного мира по формированию единой ценности для разных личностей оказались безуспешными, и они, очевидно, выработали эффективное решение: сделать всех граждан мира одинаковыми во всем – без пола, без нации, без личных приоритетов. Как следствие, глобализм, космополитизм и нарушение международного законодательства, как следствие – порабощение малых государств и революции.
Алексей Голиков:
Это мой пессимистичный сценарий, но эта реальность видится мне таковой. И все же, по моему мнению, на время жизни человека главной общественной ценностью для разных людей, проживающих на одной территории, должно стать государство. Механизм реализации гражданского патриотизма, по моему мнению, прост. Если ты гражданин и фанат своего государства, то едва ли у тебя будет семья и дети. Посмотрите на Меркель и многих европейских политиков – без семьи, без детей.
Алексей Голиков:
Если главной ценностью является семья, то разумно трудиться и воспитывать у детей уважение к государству как к союзу, могущему защитить эту семью. Если же ценность – личный комфорт, то логично трудиться с пониманием: государство является не идеальной, но новейшей формой по защите личного комфорта. Комфорта, который не государство, а каждый из нас создает лично.
Алексей Голиков:
Как же быть тем, для кого конституция государства небесного превыше Конституции государства белорусского? Итак, «прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Удивительно, но нет противоречий между конституцией земного и законом небесного государства.