Алексей Голиков: «Ради доминирования своего взгляда они могут просить санкций, ломать лавочки и приносить ущерб имуществу»

Новости Беларуси. Сегодня, 3 мая, первый день Светлой седмицы – так называют неделю после Пасхи. Вчера православные верующие всего мира отметили главный христианский праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но, к сожалению, некоторые пытаются спекулировать на чувствах верующих и использовать их для расшатывания ситуации в стране. Тему продолжит блогер Алексей Голиков в своей авторской рубрике.

Алексей Голиков, блогер:

Сегодня, 3 мая, христиане празднуют второй день Пасхи – Воскресение Христово. Ленты социальных сетей заполнены снимками праздничных куличей и богослужений, поэтому приветствую – Христос Воскрес! Алексей Голиков:

Занимательное явление: если Христос действительно был, умер и воскрес, то спасение в Царстве Небесном есть единственный идеал и национальная идея каждого христианина. В описанной ситуации подлинный христианин уже здесь, на земле, является гражданином Царства Небесного, а как следствие – его патриотом, сподвижником.

Алексей Голиков:

Двойное гражданство даже в земной жизни считается явлением вредоносным для государства, тем паче в небесной. В уставе небесного государства написано однозначно: «Не можете служить двум господам одинаково». К чему эта аналогия? За 26 лет, по моему мнению, в нашем государстве не сформирована ни идеология государства, ни национальная идея.

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Если вы скажете: «Хорошо, Марат Сергеевич, а какая сегодня идеология в Беларуси?» Да я не знаю, какая идеология, потому что здесь есть признаки и патриархальности, потому что мы ценим свою семью.

Ольга Шпилевская, начальник главного идеологического управления Администрации Президента Беларуси:

Что такое идеология? Идеология – это система каких-то идей и ценностей, которые формируются для того, чтобы большинство общества эти ценности, идеи поддержало. Алексей Голиков:

Второе: диалог в публичной плоскости о ценностях, взглядах и убеждениях не прекращается все 26 лет. Нам до сих пор говорят, что смыслом всей идеологии должен стать патриотизм, что есть любовь к Отечеству. Марзалюк считает себя патриотом Беларуси, но Латушко с Тихановской убеждены в том же. Григорий Азаренок патриот, но и Степан Путило считает себя таковым же.

Алексей Голиков:

Возникшая на улицах и площадях негосударственная символика – очевидный факт разности взглядов и убеждений одного народа в одном государстве. По моему мнению, природу описанной ситуации точно объясняет одно предложение: «Не в общественных порядках, а в хаотическом состоянии умов заключается язва современной жизни».

Глубоко убежден: ни в одном земном государстве непреходящая национальная идея, ценность или идеология сформированы быть не могут априори. Алексей Голиков:

Предложу аргументы, но прежде ремарка. Человеческая природа устроена так, что в течение жизни нуждается в некотором авторитете, на который может опираться. Этим авторитетом выступают ценность или идеал. На этой ценности и строится система взглядов и убеждений по достижению или стремлению к этому идеалу. И еще одно: идеал может быть только один. Алексей Голиков:

Вот примеры. Если для человека высшей ценностью является семья, то личное эго, государство и даже его жизнь будет на втором месте. Он все отдаст за семью. Если же государство для человека – высшая ценность, то ради него он не посчитается с личным временем, здоровьем и даже семьей. Не может между семьей и государством стоять знак «равно». Невозможно служить двум господам одинаково.

Алексей Голиков:

Для усиления позиции приведу отвлеченный пример. Победа – та, которая на всех, казалось бы, одна. Всего лишь 75 лет, а новое поколение пытается переоценить смысл, значимость и принадлежность Победы. Старое поколение считает мемориал «Брестская крепость» памятником героизма советского народа, и для него это бесценная святыня.

Григорий Бысюк, директор ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость»:

Мы пытаемся донести до них мысль, я по крайней мере, через своих коллег, чтобы действительно нынешняя молодежь не забывала, что они наследники победителей, тех, кто принес Победу в 1945-м, тех, кто погиб здесь, лежат под плитами. Алексей Голиков:

Молодежь, для которой мемориал и события могут быть лишь святыней отцов, не чуждается святыне назначить цену и поторговать Победой, но хуже, что историей. Детям воевавшего поколения в голову не пришло бы пьяными бесчинствовать на обелисках, а праправнуки, как видим, могут даже поплевать. Алексей Голиков:

Предложенные примеры указывают на разность восприятия ценностей как в личной плоскости, так и в общественной и даже в поколенческой, временной. Алексей Голиков:

Возвращаемся к тезису о невозможности сформировать одни ценности в Беларуси. Предложим ценность – независимое государство Беларусь на политической карте мира. Начнем с того, что далеко не все имеющие гражданство Беларуси и проживающие на ее территории государство считают ценностью. Патриотами априори должны являться носители власти и госслужащие, но даже среди них есть предатели, перебежчики и коррупционеры. У некоторых частные интересы становятся превыше государственных.

Алексей Голиков:

Вторая категория – люди, имеющие другой взгляд на развитие государства. Ради доминирования своего взгляда они могут просить санкций, ломать лавочки и приносить ущерб имуществу. Может ли это быть подлинным гражданским патриотизмом? Едва ли. Алексей Голиков:

Но ведь еще есть категория пассивных граждан с приземленными потребностями – моя хата с краю. Они за все хорошее и против всего плохого. Их главная ценность – личное благополучие. Алексей Голиков:

А что сказать о тех, кто подлинные патриоты Небесного Царства? Они же не возьмут оружие в руки не то что за земное государство, а даже за свою жизнь. Времена гонений за веру это показали явно. Алексей Голиков:

Первым препятствием перед формированием единой государственной ценности стоят личные приоритеты, вторым – происхождение. Мне до сих пор не разъяснили не только, «Что такое идеология?», но и нет ответа на вопрос «Откуда произошли белорусы?»

Алексей Голиков:

Существует пять теорий происхождения белорусов, и ни одна не доказана. Посадите за один стол Шиманского, Иванова, Северинца и Белякова, и они растащят белорусов на литвинов и «другие окраинные народности». Как после этого в одном государстве у людей с разными корнями можно создать одну общественную ценность? Алексей Голиков:

Предложим другую ценность, личную – семья. И смешно, и горько. Статистика разводов, повторных браков и сожительства говорит, что в нашем обществе семья ценностью не является. А еще в спину дышит чайлдфри, феминизм и однополые браки. Более того, семья как ценность едва ли может быть равновеликой на межгосударственном уровне. Семья не сможет защитить себя перед государствами. Алексей Голиков:

Попытки западного мира по формированию единой ценности для разных личностей оказались безуспешными, и они, очевидно, выработали эффективное решение: сделать всех граждан мира одинаковыми во всем – без пола, без нации, без личных приоритетов. Как следствие, глобализм, космополитизм и нарушение международного законодательства, как следствие – порабощение малых государств и революции.