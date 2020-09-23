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Александр Турчин на открытии музея в Червене: «Приоритет – это социальная, инженерная и транспортная инфраструктура»

23 сентября 2020 14:06
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Новости Беларуси. Новоселье накануне праздника хлеборобов. В Червене открыли новое здание районного краеведческого музея, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Турчин на открытии музея в Червене: «Приоритет – это социальная, инженерная и транспортная инфраструктура»-1

Это долгожданное событие для города. Кстати, именно здесь в субботу, 26 сентября, пройдет областной фестиваль «Дожинки». Музей разместился в самом сердце районного центра. На первом этаже – четыре выставочных зала, галерея и конференц-зал, на втором – фондохранилище.

Александр Турчин на открытии музея в Червене: «Приоритет – это социальная, инженерная и транспортная инфраструктура»-4

Для посетителей с ограниченными возможностями создали безбарьерную среду. Сохранность фонда обеспечивает система климат-контроля. Предусмотрено и использование современных технологий: есть аудиогид, информационные панели.

Александр Турчин на открытии музея в Червене: «Приоритет – это социальная, инженерная и транспортная инфраструктура»-7

Елена Заборонок, директор Червенского районного краеведческого музея:
Новы будынак – гэта і новыя магчымасці і для супрацоўнікаў музея, і для наведвальнікаў нашых. І тут кожны музей дзяржаўны Мінскай вобласці прадстаўляе свае значныя праекты, якія былі рэалізаваны на працягу апошніх двух гадоў. У будучым у нас тут будзе асноўная экспазіцыя, якая будзе складацца з чатырох залаў, з васьмі раздзелаў, якая ахопіць поўнасцю гісторыю старажытнай Ігуменшчыны: ад моманту першага яе пісьмовага ўпамінання да сучаснасці. Акрамя гісторыі, акрамя нейкіх фактаў гістарычных, канешне, тут будзе расказ прысутнічаць пра нашых людзей.

Александр Турчин на открытии музея в Червене: «Приоритет – это социальная, инженерная и транспортная инфраструктура»-10

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
В целом, если говорить о социальной сфере, мы движемся по всем направлениям. И, конечно, для нас вот такие города – это приоритет. Я уже неоднократно говорил, что для власти, для бюджета приоритет – это социальная, инженерная и транспортная инфраструктура.

Вот, наверное, Червень, может быть, конечно, не в идеале, но за время подготовки к областным «Дожинкам» как раз шагнул в этом направлении.

Александр Турчин на открытии музея в Червене: «Приоритет – это социальная, инженерная и транспортная инфраструктура»-13

В музее открылась выставка, посвященная знаменитому земляку, композитору Станиславу Монюшко. Кстати, помимо культурного учреждения в Червене также открыли ЗАГС, а в субботу, 26 сентября, новоселье отметят в детском саду.

# Музеи # общество # Елена Заборонок # Александр Турчин # Станислав Монюшко # Фотофакт

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