Александр Турчин на открытии музея в Червене: «Приоритет – это социальная, инженерная и транспортная инфраструктура»

Это долгожданное событие для города. Кстати, именно здесь в субботу, 26 сентября, пройдет областной фестиваль «Дожинки». Музей разместился в самом сердце районного центра. На первом этаже – четыре выставочных зала, галерея и конференц-зал, на втором – фондохранилище.

Елена Заборонок, директор Червенского районного краеведческого музея: Новы будынак – гэта і новыя магчымасці і для супрацоўнікаў музея, і для наведвальнікаў нашых. І тут кожны музей дзяржаўны Мінскай вобласці прадстаўляе свае значныя праекты, якія былі рэалізаваны на працягу апошніх двух гадоў. У будучым у нас тут будзе асноўная экспазіцыя, якая будзе складацца з чатырох залаў, з васьмі раздзелаў, якая ахопіць поўнасцю гісторыю старажытнай Ігуменшчыны: ад моманту першага яе пісьмовага ўпамінання да сучаснасці. Акрамя гісторыі, акрамя нейкіх фактаў гістарычных, канешне, тут будзе расказ прысутнічаць пра нашых людзей.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

В целом, если говорить о социальной сфере, мы движемся по всем направлениям. И, конечно, для нас вот такие города – это приоритет. Я уже неоднократно говорил, что для власти, для бюджета приоритет – это социальная, инженерная и транспортная инфраструктура.

Вот, наверное, Червень, может быть, конечно, не в идеале, но за время подготовки к областным «Дожинкам» как раз шагнул в этом направлении.