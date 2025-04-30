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Четыре сотрудника таможенных органов удостоены госнаград за пресечение ввоза партии взрывчатки

30 апреля 2025 16:58
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За особые заслуги в охране государственной границы, высокий профессионализм, смелость и решимость – четыре сотрудника таможни, которые пресекли ввоз на территорию ЕАЭС крупнейшей в истории Беларуси партии взрывчатки, удостоены госнаград и благодарностей Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующие указ и распоряжение подписаны 30 апреля.

Напомним, в начале месяца в пункте пропуска «Брест» остановили микроавтобус, пол и стены которого были начинены веществом светло-серого и светло-желтого цвета. Позже экспертиза подтвердила, что это мощная взрывчатка. Общий вес опасного груза составил более 580 килограммов.

# Госнаграды # Александр Лукашенко

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