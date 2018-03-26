Лагеря, бесплатные киносеансы, акция «1+1» в зоопарке: как в Минске подготовились к школьным каникулам

Новости Беларуси. У белорусских школьников начались весенние каникулы. Чтобы разнообразить досуг ребят, для них будут работать школьные лагеря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. У белорусских школьников начались весенние каникулы. Чтобы разнообразить досуг ребят, для них будут работать школьные лагеря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только в Минске их будет 250. По оценкам специалистов, они смогут принять почти 11 тысяч школьников. Предстоящая неделя расписана по минутам, детей ожидает большая культурно-развлекательная программа: бесплатные киносеансы и спектакли, а также экскурсии на предприятия.
Многие столичные заведения во время весенних вакаций подготовили для ребят свою программу. Так, Минский зоопарк приглашает всех желающих на акцию «1+1». В течение недели по одному билету смогут пройти два школьника. Для этого юные посетители должны показать справку из школы. Контроль на дорогах усилит и ГАИ.