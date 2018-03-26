Лагеря, бесплатные киносеансы, акция «1+1» в зоопарке: как в Минске подготовились к школьным каникулам

Новости Беларуси. У белорусских школьников начались весенние каникулы. Чтобы разнообразить досуг ребят, для них будут работать школьные лагеря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в Минске их будет 250. По оценкам специалистов, они смогут принять почти 11 тысяч школьников. Предстоящая неделя расписана по минутам, детей ожидает большая культурно-развлекательная программа: бесплатные киносеансы и спектакли, а также экскурсии на предприятия.