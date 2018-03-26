Прямой эфир

Лагеря, бесплатные киносеансы, акция «1+1» в зоопарке: как в Минске подготовились к школьным каникулам

26 марта 2018 09:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. У белорусских школьников начались весенние каникулы. Чтобы разнообразить досуг ребят, для них будут работать школьные лагеря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лагеря, бесплатные киносеансы, акция «1+1» в зоопарке: как в Минске подготовились к школьным каникулам-1

Только в Минске их будет 250. По оценкам специалистов, они смогут принять почти 11 тысяч школьников. Предстоящая неделя расписана по минутам, детей ожидает большая культурно-развлекательная программа: бесплатные киносеансы и спектакли, а также экскурсии на предприятия.

Лагеря, бесплатные киносеансы, акция «1+1» в зоопарке: как в Минске подготовились к школьным каникулам-4

Многие столичные заведения во время весенних вакаций подготовили для ребят свою программу. Так, Минский зоопарк приглашает всех желающих на акцию «1+1». В течение недели по одному билету смогут пройти два школьника. Для этого юные посетители должны показать справку из школы. Контроль на дорогах усилит и ГАИ.

# общество # Фотофакт # Дети и родители

Другие новости рубрики

Все новости
«Мне было легко, я себя комфортно чувствовала на сцене». Обладательница титула «Мисс торговля-2018» – о закулисье конкурса, работе и мечтах
26 марта 2018 06:51

«Мне было легко, я себя комфортно чувствовала на сцене». Обладательница титула «Мисс торговля-2018» – о закулисье конкурса, работе и мечтах

С жителями сразу нескольких областей Беларуси встретятся представители Администрации Президента. График приёма граждан
26 марта 2018 06:50

С жителями сразу нескольких областей Беларуси встретятся представители Администрации Президента. График приёма граждан

В Беларуси началась Страстная седмица: верующие вспоминают последние дни жизни Иисуса Христа
26 марта 2018 06:43

В Беларуси началась Страстная седмица: верующие вспоминают последние дни жизни Иисуса Христа