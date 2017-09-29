Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким выдающегося композитора Дмитрия Смольского

Новости Беларуси. 29 сентября стало известно о смерти народного артиста Беларуси Дмитрия Смольского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В возрасте 80 лет не стало выдающегося композитора, педагога, автора известных симфоний, которые стали важным этапом в развитии белоруской музыки. Его наследие – золотые мелодии, которые продолжают звучать в камерных залах, кинофильмах и театрах. Прощание с композитором состоится в Большом зале Белорусской государственной филармонии 2 октября.

Соболезнования родным и близким композитора выразил Президент Беларуси.