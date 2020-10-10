Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с членами Координационного совета

Новости Беларуси. 10 октября Александр Лукашенко встретился с членами Координационного совета, которые находятся в СИЗО КГБ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».

Глава государства четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО.

«Цель Президента – услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне», – отметили в «Пуле первого».

«Конституцию на улице не напишешь», – сказал Президент в беседе с членами Координационного совета и объединённого штаба.

Судя по фотографии, распространенной Telegram-каналом, на встрече с главой государства присутствовали 11 человек, в том числе экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, член президиума Координационного совета юрист Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский.