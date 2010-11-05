Александр Лукашенко вручил госнаграды: 17 орденов, 21 медаль, одна благодарность и 17 званий

Здравоохранение Беларуси в последние годы достигло значительного прогресса. Такое мнение высказал Александр Лукашенко на вручении госнаград пятого ноября. Среди ученых, деятелей искусства, спортсменов и военных, врачи оказались самой многочисленной группой, принявших из рук Президента медали «За трудовые заслуги».

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси уже поставлены на поток сложнейшие операции по пересадке органов, повышается эффективность лечения многих тяжелых заболеваний. Одновременно все более популярным становится в стране увлечение здоровым образом жизни. Этому способствует не только доступность массового спорта, но и успехи белорусских призеров на мировой арене. Пятого ноября они тоже были отмечены главой государства.

Сергей Новиков, спортсмен-инструктор национальной команды республики Беларусь по биатлону:

Ночью улетаем, и вернемся 19 декабря, на выборы Президента Республики Беларусь. Но голосовать будем в Словенской Любляне.

В Минске Сергей Новиков бывает редко. Большую часть своего времени он проводит на сборах за границей. Встречу ему обычно назначают поближе к местам тренировок – по-другому просто не успеешь. На лыжах он проводит времени больше, чем в обычной обуви.

На лыжах Сергей с пяти лет. Уже в седьмом классе в Раубичах он показал лучшую стрельбу как юный спортсмен из Могилева. На международном Олимпе его имя зазвучало в 1999 году на Чемпионате Европы в Ижевске. В победной копилке спортсмена появилась бронза. Дальше были универсиады, чемпионаты мира, серебро, золото. Канадский Ванкувер.

Новый триумф – олимпийский. 30-тилетний биатлонист завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на 20 километров. Это лучший результат в белорусском мужском биатлоне за всю суверенную историю. Сергей Новиков хочет, чтобы новые яркие страницы его карьеры были в белорусской книги высоких спортивных достижений.

Сергей Новиков, спортсмен-инструктор национальной команды республики Беларусь по биатлону:

Мне надоело быть за границей, никуда бы не хотел переезжать. Мне здесь нравится, все устраивает. Тем более сейчас. Достойная зарплата, работа, тренировки, хорошие условия. Все есть.

Пятого ноября из рук Президента Сергей Новиков взял значок и удостоверение заслуженного мастера спорта. 17 орденов, 21 медаль, одна благодарность и 17 званий – вот предметное наполнение торжественной церемонии в преддверии Дня октябрьской революции.

Вручение орденов, медалей и почетных званий накануне праздников – это традиция. Пятого ноября в центре внимания главы государства были врачи, спортсмены, ученые и военные, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вполне предсказуемо, что медики оказались самой представительной группой среди награжденных. Из 18 Медалей «За трудовые заслуги» львиная доля – на лацканах врачей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С чувством глубокого удовлетворения я вручаю сегодня заслуженные награды нашим врачам, самой представительной группе среди награжденных. В последние годы особенно заметен прогресс в белорусском здравоохранении. Успешно проводятся операции по пересадке органов, повышается эффективность лечения многих тяжелых заболеваний, расширяется масштаб профилактической работы среди населения. Спасибо вам за преданность избранному благородному делу, ибо здоровье – это величайшая ценность для каждого человека и общества в целом. Наши программы, замыслы не найдут поддержки у населения, если их одолевают болезни и страдания. Как говорят, великие дела под силу здоровой и энергичной нации.

Хорошие успехи показывает и отечественная наука в медицине. Александр Белецкий из научно-практического центра травматологии и ортопедии стал «Заслуженным деятелем наук».

Александр Белецкий, директор ГУ «Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии»:

За девять месяцев этого года прооперировано более сотни иностранных граждан, более 250 оказана амбулаторная помощь. Мастер-классы проведены в Англии, Германии, Израиле, Турции, Китае, Казахстане, Узбекистане, Литве и 12 регионах Российской Федерации.

Не только главы отделений региональных больниц и поликлиник, но и, как говориться, рабочие лошадки медицины в поле зрения Президента. Те, кто на передовой – в каретах скорой помощи или на местах вызова врача. Фельдшер Владимир Думшенко теперь носит медаль «За трудовые заслуги».

Владимир Думшенко, фельдшер Черневицкого фельдшерско-акушерского пункта:

Это единственное дело, которое я очень люблю. Я горжусь тем, что являюсь медицинским работником и могу приносить пользу людям.



Президент отметил, что спорт пользуется популярностью в стране. И это хорошо вдвойне. С одной стороны, успехи белорусских спортсменов заставляют молодое поколение равняться на победителей. С другой, – это положительный имидж государства. После медиков, спортсмены – самая многочисленная группа на награждении. В их числе и зарубежные тренеры по биатлону: Хорст Клаус Зиберт и Райхард Антон Нойнер. В копилках своих наград они теперь имеют белорусскую медаль «За трудовые заслуги».

Александр Лукашенко:

Знаю, что вас приглашали за приличные деньги и в другие государства, знаю, как вы готовили биатлонистов в своих странах. Вы очень помогаете нам. Спасибо большое. Тем более, что мы нуждаемся в таких специалистах.

Райнхард Антон Нойнер, тренер по биатлону торгово-промышленного частного унитарного предприятия «Белорусский клуб биатлона»:

Для меня это очень большая награда. Такие награды получаешь не каждый день.

Александр Лукашенко вручил «Орден Отечества второй степени» спортсменам национальной команды по гребле на байдарках и каноэ Вадиму Махневу и Роману Петрушенко. «Орденом Отечества третьей степени» награжден фристайлист Алексей Гришин. Почетное звание заслуженного мастера спорта Беларуси присуждено биатлонистке Дарье Домрачевой и теннисистке Виктории Азаренко. Кстати, она сегодня сама пришла с подарком для Президента. Внутри ее ракетки написано «Виктория» – это и имя, и «Победа», и теперь – история.

Виктория Азаренко, спортсмен-инструктор национальной команды Республики Беларусь по теннису:

Это моя ракетка, которой я выиграла Кубок Кремля. Вы меня все так выделяете, но я думаю, что другие спортсмены, если бы у них была возможность, то принесли свои инструменты.

Приятно то, что народ на тебя смотрит и болеет.

Пару недель назад белорусская теннисистка стала победительницей Кубка Кремля – престижного международного турнира. В финальном поединке, который длился два часа, она вырвала победу у хозяйки кортов Марии Кириленко. Александр Лукашенко позвонил Виктории, чтобы лично поздравить с успехом. Правда, с этой самой победой смирились далеко не все российские болельщики. Среди них оказались и крупные кремлевские чиновники. Когда исход поединка уже был понятен ВИП-гости покинули трибуну корта. Звездный трофей, которым они одержала верх на Кубке Кремля, победительница подарила Александру Лукашенко, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктория Азаренко, спортсмен-инструктор национальной команды Республики Беларусь по теннису:

Александр Григорьевич, хочу вам передать вот эту ракетку. Именно ей я выиграла Кубок Кремля. Это очень большая победа не только для меня, но и для всей страны.

За физическим здоровьем логически следует духовное совершенство. Александр Лукашенко считает неслучайным, что в Беларуси даже в самые экономически тяжелые времена вопросам поддержки культуры и искусства придавалось и придается особое значение. Орден «Франциска Скорины» теперь у художника-скульптора Андрея Заспицкого и дирижера Людмилы Ефимовой. Один из таких орденов увез в Витебск профессор Виктор Виноградов.

«Орденами Отечества» разных степеней сегодня наградили нескольких военнослужащих. На их плечах – национальная безопасность страны. В более широком смысле народ может чувствоваться себя защищенным, если в стране достаточно людей, чьими делами укрепляется молодое государство.

Александр Лукашенко:

Вы все – достойные люди. Спасибо нашим врачам, спасибо нашим представителям культуры, искусства. Большое спасибо нашим спортсменам.

Вы – на переднем краю. Вы – олицетворение нации и нашего государства. Вы не обижайтесь, если мы вас очень серьезно критикуем за неудачи. Но мы очень радуемся за ваши победы. Пусть они будут маленькими, пусть только на одном турнире из десятка.

Президент еще раз поздравил всех награжденных с новыми званиями, орденами и медалями, а также наступающим Днем Октябрьской революции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».