«Город такой светлый, солнечный и душа просто расцветает». В центре Минска гулянья по случаю 9 мая в самом разгаре

Новости Беларуси. На мирных улицах Беларуси поздравления с праздником 9 мая звучат повсюду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как его отмечают в Минске – мы имеем возможность узнать. Наша съёмочная группа работает в районе проспекта Победителей. На связь со студией выходит мой коллега Дмитрий Боярович.

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