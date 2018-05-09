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«Город такой светлый, солнечный и душа просто расцветает». В центре Минска гулянья по случаю 9 мая в самом разгаре

09 мая 2018 15:02
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Новости Беларуси. На мирных улицах Беларуси поздравления с праздником 9 мая звучат повсюду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеофакт: «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

«Город такой светлый, солнечный и душа просто расцветает». В центре Минска гулянья по случаю 9 мая в самом разгаре-1

Как его отмечают в Минске – мы имеем возможность узнать. Наша съёмочная группа работает в районе проспекта Победителей. На связь со студией выходит мой коллега Дмитрий Боярович.

Подробности – в видеоматериале

 

# День Победы # общество # Фотофакт

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