«Город такой светлый, солнечный и душа просто расцветает». В центре Минска гулянья по случаю 9 мая в самом разгаре

Новости Беларуси. На мирных улицах Беларуси поздравления с праздником 9 мая звучат повсюду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Видеофакт: «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Новости Беларуси. На мирных улицах Беларуси поздравления с праздником 9 мая звучат повсюду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Видеофакт: «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Как его отмечают в Минске – мы имеем возможность узнать. Наша съёмочная группа работает в районе проспекта Победителей. На связь со студией выходит мой коллега Дмитрий Боярович.
Подробности – в видеоматериале