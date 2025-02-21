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В США сенаторы предложили выйти из ООН

21 февраля 2025 10:36
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Сенаторы – республиканцы в лице Майка Ли внесли на рассмотрение законопроект о выходе Соединенных Штатов из Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом пишет РИА Новости.

Это случилось после того, как глава государства Дональд Трамп издал указ о пересмотре участия США в работе ООН, ссылаясь на плохое управление и неспособность достичь своих целей. 

В США сенаторы предложили выйти из ООН-1

Фото: pixabay

Предлагаемый законопроект предусматривает прекращение финансирования ООН и ее агентств, отказ от договора о штаб-квартире в Нью-Йорке, отказ от участия в миротворческих миссиях и запрет на вступление в ООН без разрешения Сената.

Сенатор Ли считает, что ООН стала платформой для нападок «тиранов» на США и их партнеров, а сама организация использует финансовые средства для подрыва интересов Вашингтона.

Кроме этого, президент Трамп ранее вывел страну из Всемирной организации здравоохранения, сократил расходы на финансирование Совета ООН по правам человека, БАПОР и начал расследование в отношении ЮНЕСКО.

# Международная политика # США # ООН

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