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Лукашенко о переговорах США и России: обольщаться не надо, мы не знаем, чего хочет Америка

21 февраля 2025 09:44
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Мы не знаем, какое требование озвучат российской стороне американцы за прекращение войны. Возможно, что Америка попробует столкнуть россиян с китайцами. А этого допустить Российской Федерации нельзя. Такое мнение озвучил Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 21 февраля, комментируя переговоры США и России, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Президент обратил внимание на изменение политической обстановки, которая довлела над экономикой на фоне политики Соединенных Штатов и подчеркнул, что обольщаться все же не нужно. Но ситуация меняется. И где-то, наверное, в нашу пользу, а где-то вряд ли, если Владимир Путин и Дональд Трамп договорятся вернуть иностранные компании американские и европейские.

Лукашенко о переговорах США и России: обольщаться не надо, мы не знаем, чего хочет Америка-1

Фото: president.gov.by

При таком раскладе конкурировать на нашем рынке будет нелегко, отметил Лукашенко. Но в продовольствии будут нуждаться все. «Потому встряхните страну как положено», – сказал белорусский лидер.

# Александр Лукашенко # общество # Международная политика

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