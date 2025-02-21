Лукашенко о переговорах США и России: обольщаться не надо, мы не знаем, чего хочет Америка

Мы не знаем, какое требование озвучат российской стороне американцы за прекращение войны. Возможно, что Америка попробует столкнуть россиян с китайцами. А этого допустить Российской Федерации нельзя. Такое мнение озвучил Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 21 февраля, комментируя переговоры США и России, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Президент обратил внимание на изменение политической обстановки, которая довлела над экономикой на фоне политики Соединенных Штатов и подчеркнул, что обольщаться все же не нужно. Но ситуация меняется. И где-то, наверное, в нашу пользу, а где-то вряд ли, если Владимир Путин и Дональд Трамп договорятся вернуть иностранные компании американские и европейские.