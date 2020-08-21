Силовики покалечили мирную семью из-за политики? Родители 5-летней девочки из Гродно о том, что произошло на самом деле

Новости Беларуси. История о том, как рождаются и множатся фейки, причем вовсе не безобидные. Героем для лживой истории может стать каждый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Звон битого стекла, скрежет металла, крики маленького ребенка. Путь домой превратился для семьи Череухо в кошмар.

Вызывать скорую, хорошо, что там люди ехали, остановились, сразу завезли в больницу.

Семья Череухо – вполне реальные люди, на митинги не ходят, живут своей жизнью, но из-за акций протеста, которые проходили в центре Гродно, им пришлось тот вечер ехать домой в объезд. По дороге они попали в аварию.

Лариса Васильченко, заместитель главного врача по медицинской части Гродненской областной детской клинической больницы:

Ребенок в сопровождении мамы был доставлен в приемное отделение Гродненской областной детской клинической больницы. Доставлен с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана лба». Ребенок был испуган, но в целом по компенсации органов, систем, состояние ребенка расценивалось как удовлетворительное. Учитывая наличие раны на лице, ребенок был консультирован специалистами, челюстно-лицевыми хирургами Гродненской университетской клиники.

Фотография с окровавленной пятилетней Юлей моментально облетела все оппозиционные СМИ и Telegram-каналы. И они сделали удобный для себя вывод: силовики напали и покалечили мирную семью из-за политики. Появились заголовки про жестких силовиков, убийц детей, которые таранят машины простых оппозиционно настроенных граждан с флажками в руках. Но на поверку жестокая карательная операция белорусских спецслужб оказывается кошмарным, но стечением обстоятельств.

Владимир Череухо:

Возвращались домой, перед нами было много машин. Я испугался, выехал на встречную полосу, после чего, через мгновение буквально, произошло столкновение.

Маленький ребенок – жертва военной бронемашины. Звучит практически как идеальный сценарий, но не хватает одной детали: девочка должна была пострадать из-за политических взглядов родителей. Но и здесь есть проблема. Владимир Череухо:

Плохое стечение обстоятельств. Инна Череухо:

Кто-то говорит, что мы ехали с флажками: что у ребенка, у меня, у мужа были флажки в окнах. Кто-то говорит, что мы сигналили. Три месяца наша машина не сигналит, окна у нас не открываются, машина старая, 1992 года – Passat B3. У нас открывается только одно окно со стороны мужа, то есть они не могли открываться.

Получается, силовики не таранили – авария произошла случайно. Семья участия в протестах не принимала, но виновных уже назначили, материалы уже в сети.

Владимир Череухо:

Очень много фейков. Очень много фейков в интернете, мы стараемся просто не читать. Потому что пишут много и начинаешь переживать. Инна Череухо:

Стараемся просто не читать это все, чтобы меньше голову забивать лишней информацией. Хотим просто забыть это все.

Машину решили продать на запчасти. Восстанавливать – дорого, да и слишком много плохих ассоциаций она теперь вызывает.