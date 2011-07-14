Александр Лукашенко принял с докладом Михаила Мясниковича

Премьер-министр Республики Беларусь доложил об итогах официального визита белорусской правительственной делегации в Азербайджан. Там были обсуждены вопросы белорусско-азербайджанского взаимодействия в области сельского хозяйства, инвестиций и приватизации, информационных технологий, транспорта, энергетики.

По итогам визита подписан ряд двусторонних соглашений и контрактов на уровне правительств, предприятий и деловых кругов двух стран. Официальный Азербайджан подтвердил заинтересованность в продолжении поставок нефти в Беларусь.

Михаил Мясникович также проинформировал главу государства об основных итогах социально-экономического развития страны в первом полугодии. Отмечены высокие темпы роста ВВП, производства продукции промышленности.

Информируя президента о ситуации на валютном рынке страны, премьер-министр отметил, что объективные сложности с приобретением валюты пока сохраняются. Вместе с тем, благодаря предпринятым мерам по сдерживанию импорта, наметилась устойчивая тенденция к улучшению сальдо внешней торговли и увеличению притока валютной выручки в страну.

Михаил Мясникович доложил президенту и итоги рабочего визита белорусской правительственной делегации в Москву. На трехсторонней встрече премьер-министры Беларуси, России и Казахстана обсудили практические аспекты функционирования Таможенного союза, рассмотрели вопросы функционирования Единого экономического пространства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».