Пять новых подземных переходов появятся в Минске

Они будут сданы в эксплуатацию до конца текущего года.

Последние отделочные работы идут в пешеходном тоннеле под проспектом Пушкина возле улицы Чигладзе. Еще два подземных перехода возводят через улицу Притыцкого неподалеку от станции метро «Каменная Горка». А два таких сооружения на улице Нарочанской строители спешат сдать в строй ко дню открытия спортивного комплекса «Минск-Арена».

На всех новых подземных переходах в столице создают безбарьерную среду, устанавливают над входами защитные навесы, монтируют оборудование для подогрева ступенек, сообщает «Минск-Новости».