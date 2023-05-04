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Александр Лукашенко поздравил Военную академию Беларуси с 70-летием

04 мая 2023 07:55
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Новости Беларуси. Здесь готовят настоящих профессионалов. Один из ведущих вузов Беларуси – Военная академия – отмечает сегодня, 4 мая, юбилей. С 70-летием со дня основания личный состав и ветеранов учреждения образования поздравил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко поздравил Военную академию Беларуси с 70-летием-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прославленное учебное заведение сохранило лучшие традиции, опыт подготовки офицеров и богатую историю. Сегодня Военная академия является ведущим вузом независимой Беларуси, обеспечивающим обучение военных кадров по широкому спектру специальностей для Вооруженных Сил, других силовых ведомств нашей страны и дружественных государств. В числе выпускников академии много известных государственных деятелей, военачальников, ученых, дипломатов, спортсменов истинных патриотов Отечества.  

Александр Лукашенко поздравил Военную академию Беларуси с 70-летием-4

За 70 лет работы из стен учебного заведения вышли десятки тысяч специалистов. А качество и эффективность подготовки офицерского состава в Военной академии признаны далеко за пределами Беларуси. Глава государства выразил уверенность, что вуз впишет немало ярких страниц в историю белорусской военной школы, которая вносит значимый вклад в обеспечение безопасности государства.  

# Военная академия Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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