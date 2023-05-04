Александр Лукашенко поздравил Военную академию Беларуси с 70-летием

Новости Беларуси. Здесь готовят настоящих профессионалов. Один из ведущих вузов Беларуси – Военная академия – отмечает сегодня, 4 мая, юбилей. С 70-летием со дня основания личный состав и ветеранов учреждения образования поздравил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прославленное учебное заведение сохранило лучшие традиции, опыт подготовки офицеров и богатую историю. Сегодня Военная академия является ведущим вузом независимой Беларуси, обеспечивающим обучение военных кадров по широкому спектру специальностей для Вооруженных Сил, других силовых ведомств нашей страны и дружественных государств. В числе выпускников академии много известных государственных деятелей, военачальников, ученых, дипломатов, спортсменов – истинных патриотов Отечества.