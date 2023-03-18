Александр Лукашенко поздравил внутренние войска МВД Беларуси с 105-летием

Новости Беларуси. Мир и безопасность в стране – их заслуга. 105-ю годовщину со дня образования 18 марта отмечают внутренние войска МВД Беларуси. Поздравления руководству, личному составу и ветеранам службы направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Внутренние войска занимают одно из ключевых мест в системе обеспечения национальной безопасности, являются гарантом нерушимости общественного порядка и конституционных основ нашей государственности. Сегодня внутренние войска надежно стоят на защите интересов белорусского народа, конкретными делами доказывая верность Присяге и Закону. Наши граждане уверены, что в любой ситуации могут обратиться к вам за помощью.

Глава государства пожелал всему личному составу и ветеранам крепкого здоровья, благополучия и успехов в нелегкой службе на благо Отечества, а также направил теплые слова признательности семьям военнослужащих.