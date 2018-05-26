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Александр Лукашенко поздравил управляющего делами Президента Виктора Шеймана с 60-летием

26 мая 2018 11:23
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Новости Беларуси. Управляющему делами Президента Беларуси Виктору Шейману исполнилось 60 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Слова поздравления юбиляру направил глава государства Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваш жизненный путь является достойным примером честного служения Отечеству. За годы профессиональной деятельности вы проявили себя как ответственный руководитель, умеющий эффективно решать сложные задачи государственного строительства.

Александр Лукашенко отметил, что главными приоритетами работы Виктора Шеймана неизменно оставались обеспечение национальной безопасности, укрепление обороноспособности и содействие экономическому развитию Беларуси.

# Юбилеи # общество # Александр Лукашенко

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