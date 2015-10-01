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С 1 октября открыта свободная регестрация доменов .БЕЛ

01 октября 2015 07:15
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Для того, чтобы заявить о своей национальности, у белорусов есть разные способы сделать это: одни могут одеть «вышиванку», другие - разговаривать на родном языке. А как обратить внимание на свою национальность в виртуальном мире? Как зарубежный пользователь может определить адрес белорусского сайта? Посмотреть на домен - .BY. С сегодняшнего дня открыта свобордная регистрация доменов .БЕЛ. Регистрировать данные домены можно как на русском, так и на белорусском языках. Подробнее об этом расскажет гость программы «Утро. Студия хорошего настроения»  на СТВ - директор ООО «Хостер Бай» - Сергей Повалишев.

# общество # It-технологии # Фотофакт # Сергей Повалишев

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