С 1 октября открыта свободная регестрация доменов .БЕЛ

Для того, чтобы заявить о своей национальности, у белорусов есть разные способы сделать это: одни могут одеть «вышиванку», другие - разговаривать на родном языке. А как обратить внимание на свою национальность в виртуальном мире? Как зарубежный пользователь может определить адрес белорусского сайта? Посмотреть на домен - .BY. С сегодняшнего дня открыта свобордная регистрация доменов .БЕЛ. Регистрировать данные домены можно как на русском, так и на белорусском языках. Подробнее об этом расскажет гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - директор ООО «Хостер Бай» - Сергей Повалишев.