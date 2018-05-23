В Сморгони открыли четырёхметровый памятный знак в честь 100-летия пограничной службы Беларуси

Новости Беларуси. Четыре с половиной метра гордости за свою профессию. В Сморгони открыли памятный знак в честь 100-летия образования пограничной службы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Четыре с половиной метра гордости за свою профессию. В Сморгони открыли памятный знак в честь 100-летия образования пограничной службы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Место установки композиции выбрано не случайно – в районе уже много лет располагается Сморгонская пограничная группа, институт пограничной службы и кинологический центр, который признан лучшим среди стран СНГ и Восточной Европы. Какие славные традиции воплощены в граните и что они значат для местных жителей, узнавала Галина Буро.
Почти четыре с половиной метра в граните горделиво возвысились над дендропарком Сморгони. Открытие памятного знака – момент особой торжественности.
Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Открыли памятный знак в честь столетия пограничников всех поколений. Стражам границы – это и те, которые в 17-ом году стояли на первых рубежах, в 39-ом, 40-ом, в 41-ом году, кто боролся с бандитизмом, в партизанском отряде был, кто обустраивал современную границу Беларуси. И это памятник будущим поколениям – здесь будем воспитывать молодёжь.
На открытии – десятки людей. Оно и понятно, многие местные жители ежедневно надевают зелёную фуражку.
Галина Юрина, житель Сморгони:
Хотелось, честно, даже заплакать – такая волнительная встреча, здесь все собрались. У меня три зятя пограничника. Три зятя и вот внуки растут – будущие пограничники.
А вот майор Андрей Шатурко – из династии пограничников. Перед глазами был пример отца, а в родном городе – служба. На церемонию пришёл с женой и дочкой, мечтает и о сыне – продолжателе традиций.
Андрей и Татьяна Шатурко, жители Сморгони:
Для меня – очень важный день. Я родился в этом городе, я пришёл служить сюда лейтенантом с 2008 году. Я здесь живу и хочу дальше здесь проходить службу.
– Мы служим дома нашему папе, ждём его с работы, с вкусным ужином, жалеем, поддерживаем.
Идея памятного знака родилась ещё год назад. Сморгонские пограничники сами продумали детали.
Максим Бутранец, начальник Сморгонской пограничной группы:
Офицерское собрание выступило с инициативой перед личным составом об открытии памятного знака. Мы обратились к скульптору и предложили свои вариации
И тот, чья профессия границу охранять, уж точно сразу угадает в очертаниях знака пограничный столб. Венчает его государственный герб из бронзы, в середине – рельеф эмблемы пограничной службы. Рядом – моменты военной и мирной истории.
Галина Буро, СТВ:
Даже материалы для памятного знака прошли пограничный контроль, ведь их доставили сюда из России и Украины. Это емельяновский и балтийский гранит. Крепкий и надёжный, как настоящий страж границы.
В преддверии 100-летия пограничной службы памятные знаки открываются по всей стране: Кричев, Сморгонь, Шклов, Гомель, Минск. Как знак почёта и уважения к тем, кто в любой момент готов защитить государственную границу.