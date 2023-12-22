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Делегация Министерства внутренних дел поздравила учащихся Специализированного лицея МВД

22 декабря 2023 08:19
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Новогодняя елка, творческий и теплый прием. В рамках доброй белорусской традиции под названием «Наши дети» делегация во главе с Министром внутренних дел посетила Специализированный лицей МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация Министерства внутренних дел поздравила учащихся Специализированного лицея МВД-1

После показательного выступления лицеистов гости вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой приветствовали учащихся, которые в 2023 году стали победителями конкурсов и олимпиад. Министр передал лицею сертификаты на спортивный тренажер и телевизор, дети получили сладости.

Делегация Министерства внутренних дел поздравила учащихся Специализированного лицея МВД-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Традиция, которая сложилась в нашей большой милицейской семье, – мы в обязательном порядке приезжаем в лицей МВД, руководство, министр внутренних дел, и поздравляем наших младших в милицейской семье. Это наши лицеисты. Сегодня было представление, которое сделано только коллективом лицея МВД. Они играют на музыкальных инструментах, поют, растут настоящими патриотами нашей страны. Мы не только приезжаем на акции с подарками к Новому году, мы смотрим, что необходимо сделать, что необходимо детям.

Делегация Министерства внутренних дел поздравила учащихся Специализированного лицея МВД-7

В целом органы внутренних дел во всех областях страны шефствуют над более чем двумя сотнями спецшкол и интернатов. Ну а чтобы обеспечить покой и порядок в ходе новогодних мероприятий, милиционеры уже перешли на усиленный вариант несения службы.

# Благотворительная акция # общество # Иван Кубраков

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