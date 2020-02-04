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Александр Лукашенко поздравил Полада Бюльбюль оглы с 75-летием

04 февраля 2020 07:27
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Новости Беларуси. Человек, которому удалось совместить творчество и политику. Народный артист, известный государственный деятель – Полад Бюльбюль оглы 4 февраля отмечает 75-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Полада Бюльбюль оглы с 75-летием -1

Поздравления в адрес юбиляра направил Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко поздравил Полада Бюльбюль оглы с 75-летием -4

«Известный певец и композитор, замечательный актер и педагог, обладающий безупречным авторитетом и прекрасными человеческими качествами политик. Вы стали примером безграничной преданности и ответственного отношения к своему делу. На протяжении многих лет ваше высокое профессиональное мастерство, богатый опыт и знания направлены на популяризацию истинных культурных ценностей, обогащение диалога между народами Беларуси, Азербайджана и России», – говорится в поздравлении.

Миллионам людей Бюльбюль оглы известен по невероятному тембру его голоса, который как уверяют поклонники, невозможно не узнать. Сейчас – продолжает деятельность в качестве посла Азербайджана в России. О своем многогранном таланте однажды он выразился так: «И музыканты, и дипломаты пишут ноты».

# Юбилеи # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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